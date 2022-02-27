https://ria.ru/20220227/ukraina-1775358682.html

Лукашенко прокомментировал отказ Киева лететь в Гомель на встречу с Россией

Лукашенко прокомментировал отказ Киева лететь в Гомель на встречу с Россией - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко прокомментировал отказ Киева лететь в Гомель на встречу с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя отказ украинской стороны лететь в Гомель на встречу с РФ, заявил, что это их выбор, зря. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:04

2022-02-27T12:04

2022-02-27T12:41

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя отказ украинской стороны лететь в Гомель на встречу с РФ, заявил, что это их выбор, зря."Ну, не поедут (украинцы) - это их будет выбор. Так и получилось. Ну как с ними разговаривать? Вчера пообещали... Вы думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его. Не дадут ему... Ну, это их выбор. Зря, очень зря", - добавил он.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков, которая находится в настоящий момент в российском посольстве в Минске, Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/volodin-1775359048.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, александр лукашенко, владимир путин, россия, гомель