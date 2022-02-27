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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775358682.html
Лукашенко прокомментировал отказ Киева лететь в Гомель на встречу с Россией
Лукашенко прокомментировал отказ Киева лететь в Гомель на встречу с Россией - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко прокомментировал отказ Киева лететь в Гомель на встречу с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя отказ украинской стороны лететь в Гомель на встречу с РФ, заявил, что это их выбор, зря. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:04
2022-02-27T12:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
украина
александр лукашенко
владимир путин
россия
гомель
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя отказ украинской стороны лететь в Гомель на встречу с РФ, заявил, что это их выбор, зря."Ну, не поедут (украинцы) - это их будет выбор. Так и получилось. Ну как с ними разговаривать? Вчера пообещали... Вы думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его. Не дадут ему... Ну, это их выбор. Зря, очень зря", - добавил он.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков, которая находится в настоящий момент в российском посольстве в Минске, Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/volodin-1775359048.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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в мире, донбасс, украина, александр лукашенко, владимир путин, россия, гомель
12:04 27.02.2022 (обновлено: 12:41 27.02.2022)
 
Лукашенко прокомментировал отказ Киева лететь в Гомель на встречу с Россией

Лукашенко об отказе Киева от встречи с Россией в Гомеле: зря, бедный Путин, мне его жаль

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя отказ украинской стороны лететь в Гомель на встречу с РФ, заявил, что это их выбор, зря.
"Бедный (президент РФ Владимир - ред.) Путин, то предлагают (украинцы), то назад отступают. Мне его, честно говоря жаль", - сказал Лукашенко журналистам.
"Ну, не поедут (украинцы) - это их будет выбор. Так и получилось. Ну как с ними разговаривать? Вчера пообещали... Вы думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его. Не дадут ему... Ну, это их выбор. Зря, очень зря", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 12:07
Володин предупредил, что Зеленский может потерять Украину
Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков, которая находится в настоящий момент в российском посольстве в Минске, Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.
Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияГомель
 
 
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