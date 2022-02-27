12:04 27.02.2022 (обновлено: 12:41 27.02.2022)
Лукашенко прокомментировал отказ Киева лететь в Гомель на встречу с Россией
Лукашенко об отказе Киева от встречи с Россией в Гомеле: зря, бедный Путин, мне его жаль
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя отказ украинской стороны лететь в Гомель на встречу с РФ, заявил, что это их выбор, зря.
"Бедный (президент РФ Владимир - ред.) Путин, то предлагают (украинцы), то назад отступают. Мне его, честно говоря жаль", - сказал Лукашенко журналистам.
"Ну, не поедут (украинцы) - это их будет выбор. Так и получилось. Ну как с ними разговаривать? Вчера пообещали... Вы думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его. Не дадут ему... Ну, это их выбор. Зря, очень зря", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.
Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков, которая находится в настоящий момент в российском посольстве в Минске, Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.
Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
Опубликовано: Ольга Фомченкова