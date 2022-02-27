https://ria.ru/20220227/ukraina-1775357086.html

Лукашенко рассказал о ракетных ударах из Белоруссии в сторону Украины

Лукашенко рассказал о ракетных ударах из Белоруссии в сторону Украины - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко рассказал о ракетных ударах из Белоруссии в сторону Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с юга Белоруссии в начале конфликта на Украине было 2-3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3-4... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:55

2022-02-27T11:55

2022-02-27T14:41

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с юга Белоруссии в начале конфликта на Украине было 2-3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы."Беспилотники россиян, возможно, система радиоэлектронной разведки обнаружили 3 или 4 ракетных дивизиона, развернутых в 10-15 км от наших границ, полностью развернули и подготовили к пуску ракеты. Они (русские - ред.) обнаружили, к нам обратились. Я говорю, нет. Позвонил министр обороны. Нет, мы должны уточнить. Мы подняли свои беспилотники, видим, буквально 3-4 минуты, и они нанесут удар по нашей территории, по российским войскам, которые остались после учений. Скажите, пожалуйста, на моем месте ваше решение? Я не давал им команды пускать ракеты, я сказал, да, мы это видим. Тогда россияне по этим позициям выпустили 2-3 ракеты. Потом позиций этих не стало", - сказал он журналистам в воскресенье.По словам Лукашенко, Россия сейчас не применяет ракеты дальнего действия."Помогаем ли мы россиянам? Конечно. Если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. Что в этом плохого? Будем лечить, будем поддерживать и кормить будем", - сказал Лукашенко, объясняя, какую поддержку оказывает Белоруссия России в военной операции по демилитаризации Украины.Вместе с тем он заметил, что если простым украинцам нужна будет помощь, белорусская сторона поможет. "И посеять поможем. Не надо на нас нападать (с призывами - ред.) Сделать правильный выбор", - добавил Лукашенко.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Лукашенко заявил, что сейчас с территории Белоруссии в сторону Украины ракеты не летают - нет необходимостиРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775371447.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс