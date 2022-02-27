https://ria.ru/20220227/ukraina-1775356343.html
Запад подталкивает Россию к третьей мировой войне, заявил Лукашенко
Запад подталкивает Россию к третьей мировой войне, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2022
Запад подталкивает Россию к третьей мировой войне, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответ Минска и Москвы на санкции Запада будет существенным, но действовать две страны будут аккуратно, не... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:52
2022-02-27T11:52
2022-02-27T14:14
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минск
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответ Минска и Москвы на санкции Запада будет существенным, но действовать две страны будут аккуратно, не во вред себе."Эти механизмы начали работать. По мере необходимости, чтобы не выстрелить себе не то, что в ногу - в голову, мы будем эти механизмы наращивать… Наши (ответные - ред.) санкции – России и Беларуси – будут очень чувствительны", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.Однако, по его словам, "надо действовать аккуратно"."Бывают такие санкции… что хуже войны. Это ж подталкивают Россию к Третьей мировой войне. Вот тут нам надо сдержанными быть, чтобы не вляпаться. Потому что ядерная война – это всё", - подчеркнул Лукашенко.Лукашенко отметил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным санкции Запада против Москвы и Минска, и что страны их переживут."Переживём... У нас есть опыт. Мы с Путиным обсуждали и не единожды этот вопрос. Выживем, нас невозможно уморить голодом ", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, минск, цены на нефть, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:52 27.02.2022 (обновлено: 14:14 27.02.2022)
Запад подталкивает Россию к третьей мировой войне, заявил Лукашенко
Лукашенко: Запад санкциями подталкивает Россию к третьей мировой войне
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответ Минска и Москвы на санкции Запада будет существенным, но действовать две страны будут аккуратно, не во вред себе.
"Эти механизмы начали работать. По мере необходимости, чтобы не выстрелить себе не то, что в ногу - в голову, мы будем эти механизмы наращивать… Наши (ответные - ред.) санкции – России
и Беларуси
– будут очень чувствительны", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске
.
Однако, по его словам, "надо действовать аккуратно".
"Бывают такие санкции… что хуже войны. Это ж подталкивают Россию к Третьей мировой войне. Вот тут нам надо сдержанными быть, чтобы не вляпаться. Потому что ядерная война – это всё", - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко отметил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным санкции Запада против Москвы и Минска, и что страны их переживут.
"Переживём... У нас есть опыт. Мы с Путиным обсуждали и не единожды этот вопрос. Выживем, нас невозможно уморить голодом ", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин
утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины
. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ
, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.