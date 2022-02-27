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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775355791.html
Лукашенко назвал роль Белоруссии в российской операции на Украине
Лукашенко назвал роль Белоруссии в российской операции на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко назвал роль Белоруссии в российской операции на Украине
Украине не надо сваливать свои проблемы на Белоруссию, роль Минска в операции России - не дать ударить русским войскам в спину, сказал белорусский президент... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:47
2022-02-27T14:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
белоруссия
россия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
александр лукашенко
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Украине не надо сваливать свои проблемы на Белоруссию, роль Минска в операции России - не дать ударить русским войскам в спину, сказал белорусский президент Александр Лукашенко."И не надо сваливать на белорусов. Цель одна, я же это понимаю. Американцы, втянув Украину в войну против России, хотят заодно решить и белорусский вопрос. Не получится. Мы не настолько глупы. И в этой операции наша роль состоит в том - я об этом сказал уже во второй день конфликта, - чтобы в спину русским не ударили с севера и запада. Это наша задача, и мы это сделать не позволим", - сказал Лукашенко журналистам.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, александр лукашенко
11:47 27.02.2022 (обновлено: 14:01 27.02.2022)
 
Лукашенко назвал роль Белоруссии в российской операции на Украине

Лукашенко: роль Минска в операции на Украине - не дать ударить в спину русским войскам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна военной техники ВС РФ
Колонна военной техники ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна военной техники ВС РФ
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Украине не надо сваливать свои проблемы на Белоруссию, роль Минска в операции России - не дать ударить русским войскам в спину, сказал белорусский президент Александр Лукашенко.
"И не надо сваливать на белорусов. Цель одна, я же это понимаю. Американцы, втянув Украину в войну против России, хотят заодно решить и белорусский вопрос. Не получится. Мы не настолько глупы. И в этой операции наша роль состоит в том - я об этом сказал уже во второй день конфликта, - чтобы в спину русским не ударили с севера и запада. Это наша задача, и мы это сделать не позволим", - сказал Лукашенко журналистам.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаБелоруссияРоссияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииАлександр Лукашенко
 
 
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