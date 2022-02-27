https://ria.ru/20220227/ukraina-1775355791.html

Лукашенко назвал роль Белоруссии в российской операции на Украине

Лукашенко назвал роль Белоруссии в российской операции на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко назвал роль Белоруссии в российской операции на Украине

Украине не надо сваливать свои проблемы на Белоруссию, роль Минска в операции России - не дать ударить русским войскам в спину, сказал белорусский президент... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:47

2022-02-27T11:47

2022-02-27T14:01

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признание днр и лнр в россии

александр лукашенко

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Украине не надо сваливать свои проблемы на Белоруссию, роль Минска в операции России - не дать ударить русским войскам в спину, сказал белорусский президент Александр Лукашенко."И не надо сваливать на белорусов. Цель одна, я же это понимаю. Американцы, втянув Украину в войну против России, хотят заодно решить и белорусский вопрос. Не получится. Мы не настолько глупы. И в этой операции наша роль состоит в том - я об этом сказал уже во второй день конфликта, - чтобы в спину русским не ударили с севера и запада. Это наша задача, и мы это сделать не позволим", - сказал Лукашенко журналистам.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, александр лукашенко