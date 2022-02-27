Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775355280.html
Кризис на Украине вступил в решающую фазу, заявил эксперт
Кризис на Украине вступил в решающую фазу, заявил эксперт - РИА Новости, 27.02.2022
Кризис на Украине вступил в решающую фазу, заявил эксперт
Кризис на Украине вступил в решающую фазу, Владимир Зеленский был готов к переговорам с Россией, но ему приказали от них отказаться, заявил крымский... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:43
2022-02-27T11:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775257626_0:412:2908:2048_1920x0_80_0_0_442b156ea3acf22bf8e7b00d40dc83fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Кризис на Украине вступил в решающую фазу, Владимир Зеленский был готов к переговорам с Россией, но ему приказали от них отказаться, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.По его словам, крымчане свой выбор сделали восемь лет назад. "Крым с Россией навсегда", - подчеркнул эксперт.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/rakety-1775309364.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775257626_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e614abd5c231ba090db6dcc59013689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, киев, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:43 27.02.2022
 
Кризис на Украине вступил в решающую фазу, заявил эксперт

Эксперт Джаралла: кризис на Украине вступил в решающую фазу

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Кризис на Украине вступил в решающую фазу, Владимир Зеленский был готов к переговорам с Россией, но ему приказали от них отказаться, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
"Кризис вступил в решающую фазу. Запад фактически объявил России войну. Украиной, людьми, решили пожертвовать: судя по всему, Зеленский готов был к переговорам, но ему приказали от них отказаться. Сейчас все решает время, как можно более быстрое завершение боевых действий. Поэтому будет все жестко", - сказал Джаралла РИА Новости.
По его словам, крымчане свой выбор сделали восемь лет назад. "Крым с Россией навсегда", - подчеркнул эксперт.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 23:02
Рогозин раскрыл планы Киева по созданию ракет, способных ударить по России
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала