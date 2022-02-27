Кризис на Украине вступил в решающую фазу, заявил эксперт
Эксперт Джаралла: кризис на Украине вступил в решающую фазу
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Кризис на Украине вступил в решающую фазу, Владимир Зеленский был готов к переговорам с Россией, но ему приказали от них отказаться, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
"Кризис вступил в решающую фазу. Запад фактически объявил России войну. Украиной, людьми, решили пожертвовать: судя по всему, Зеленский готов был к переговорам, но ему приказали от них отказаться. Сейчас все решает время, как можно более быстрое завершение боевых действий. Поэтому будет все жестко", - сказал Джаралла РИА Новости.
По его словам, крымчане свой выбор сделали восемь лет назад. "Крым с Россией навсегда", - подчеркнул эксперт.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Мадина Моргоева