https://ria.ru/20220227/ukraina-1775355280.html

Кризис на Украине вступил в решающую фазу, заявил эксперт

Кризис на Украине вступил в решающую фазу, заявил эксперт - РИА Новости, 27.02.2022

Кризис на Украине вступил в решающую фазу, заявил эксперт

Кризис на Украине вступил в решающую фазу, Владимир Зеленский был готов к переговорам с Россией, но ему приказали от них отказаться, заявил крымский... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:43

2022-02-27T11:43

2022-02-27T11:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

украина

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775257626_0:412:2908:2048_1920x0_80_0_0_442b156ea3acf22bf8e7b00d40dc83fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Кризис на Украине вступил в решающую фазу, Владимир Зеленский был готов к переговорам с Россией, но ему приказали от них отказаться, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.По его словам, крымчане свой выбор сделали восемь лет назад. "Крым с Россией навсегда", - подчеркнул эксперт.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/rakety-1775309364.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, киев, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии