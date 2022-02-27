https://ria.ru/20220227/ukraina-1775354120.html

Россия не отступится от планов насчет Украины, считает Лукашенко

Россия не отступится от планов насчет Украины, считает Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2022

Россия не отступится от планов насчет Украины, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не отступит от своих планов по Украине. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:35

2022-02-27T11:35

2022-02-27T14:14

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не отступит от своих планов по Украине."Вы что, хотите сказать, что Россия отступится? Нет", - сказал он журналистам.По словам Лукашенко, Владимир Зеленский умеет делать фейки. "То, что они (русские - ред.) так аккуратно действовали, хоть он (Зеленский - ред.) говорит, что взрывают, убивают... Это ж фейки. Они умеют это делать", - заявил белорусский президент.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, александр лукашенко, признание днр и лнр в россии