11:35 27.02.2022 (обновлено: 14:14 27.02.2022)
Россия не отступится от планов насчет Украины, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: Россия не отступится от своих планов насчет Украины
Военная техника ВС РФ. Архивное фото
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не отступит от своих планов по Украине.
"Вы что, хотите сказать, что Россия отступится? Нет", - сказал он журналистам.
По словам Лукашенко, Владимир Зеленский умеет делать фейки. "То, что они (русские - ред.) так аккуратно действовали, хоть он (Зеленский - ред.) говорит, что взрывают, убивают... Это ж фейки. Они умеют это делать", - заявил белорусский президент.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Фомченкова