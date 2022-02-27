https://ria.ru/20220227/ukraina-1775354023.html

Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавил Мединский

Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавил Мединский - РИА Новости, 27.02.2022

Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавил Мединский

Российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Гомеле возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ближайшее время он сделает... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:35

2022-02-27T11:35

2022-02-27T11:39

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Гомеле возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ближайшее время он сделает соответствующее заявление, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне", - сказал он."В ближайшее время будет заявление Мединского, мы его распространим", - добавил Песков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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