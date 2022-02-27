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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775353152.html
Лукашенко заявил, что на Украине нет ни солдат, ни вооружения из Белоруссии
Лукашенко заявил, что на Украине нет ни солдат, ни вооружения из Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко заявил, что на Украине нет ни солдат, ни вооружения из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни боеприпасов, России и не нужна такая помощь. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:29
2022-02-27T12:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
александр лукашенко
россия
донбасс
признание днр и лнр в россии
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни боеприпасов, России и не нужна такая помощь."Он (Зеленский - ред.) нас упрекает, что с нашей территории, что мы там воюем. Там (на Украине - ред.) нет ни одного нашего солдата, ... какой-то боевой машины, ни то, что там нет ни одного пулемета, гранатомета, пистолета, там нет ни одного патрона белорусского. Не только потому что мы чего-то испугались и боимся. Нет. Потому что это России не нужно, у них и боеприпасов, и патронов, и автоматов, и людей хватит для того, чтобы решить те проблемы, которые Россия хочет решить", - сказал он журналистам в воскресенье.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, александр лукашенко, россия, донбасс, признание днр и лнр в россии
11:29 27.02.2022 (обновлено: 12:38 27.02.2022)
 
Лукашенко заявил, что на Украине нет ни солдат, ни вооружения из Белоруссии

Лукашенко: на Украине нет солдат и вооружения из Белоруссии, России такая помощь не нужна

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни боеприпасов, России и не нужна такая помощь.
"Он (Зеленский - ред.) нас упрекает, что с нашей территории, что мы там воюем. Там (на Украине - ред.) нет ни одного нашего солдата, ... какой-то боевой машины, ни то, что там нет ни одного пулемета, гранатомета, пистолета, там нет ни одного патрона белорусского. Не только потому что мы чего-то испугались и боимся. Нет. Потому что это России не нужно, у них и боеприпасов, и патронов, и автоматов, и людей хватит для того, чтобы решить те проблемы, которые Россия хочет решить", - сказал он журналистам в воскресенье.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаАлександр ЛукашенкоРоссияДонбассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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