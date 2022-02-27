https://ria.ru/20220227/ukraina-1775353152.html

Лукашенко заявил, что на Украине нет ни солдат, ни вооружения из Белоруссии

Лукашенко заявил, что на Украине нет ни солдат, ни вооружения из Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко заявил, что на Украине нет ни солдат, ни вооружения из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни боеприпасов, России и не нужна такая помощь. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:29

2022-02-27T11:29

2022-02-27T12:38

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признание днр и лнр в россии

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни боеприпасов, России и не нужна такая помощь."Он (Зеленский - ред.) нас упрекает, что с нашей территории, что мы там воюем. Там (на Украине - ред.) нет ни одного нашего солдата, ... какой-то боевой машины, ни то, что там нет ни одного пулемета, гранатомета, пистолета, там нет ни одного патрона белорусского. Не только потому что мы чего-то испугались и боимся. Нет. Потому что это России не нужно, у них и боеприпасов, и патронов, и автоматов, и людей хватит для того, чтобы решить те проблемы, которые Россия хочет решить", - сказал он журналистам в воскресенье.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, александр лукашенко, россия, донбасс, признание днр и лнр в россии