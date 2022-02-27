https://ria.ru/20220227/ukraina-1775345300.html

Китайский посол обратился к соотечественникам на Украине

Китайский посол обратился к соотечественникам на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Китайский посол обратился к соотечественникам на Украине

Посол КНР на Украине Фань Сяньжун записал видеообращение к соотечественникам, в котором опроверг слухи о том, что он якобы покинул Киев, а также призвал граждан РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T10:17

2022-02-27T10:17

2022-02-27T10:18

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ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Посол КНР на Украине Фань Сяньжун записал видеообращение к соотечественникам, в котором опроверг слухи о том, что он якобы покинул Киев, а также призвал граждан Китая помнить о правилах безопасности.Видеообращение посла было опубликовано в официальном аккаунте посольства Китая на Украине в воскресенье."Я хочу твердо заявить, что китайский посол никогда не бросит своих соотечественников, никогда не поставит свою личную безопасность превыше всего. Это не стиль китайских послов, не стиль членов Коммунистической партии Китая!" - сказал он в видеообращении, которое, по его словам, он решил специально записать из своего кабинета на фоне слухов, что он якобы покинул Киев.Он призвал граждан Китая не поддаваться панике, строго соблюдать меры предосторожности, ставить на первое место собственную безопасность, стараться оставаться дома и не выходить на улицу.По словам Фань Сяньжуна, граждане Китая должны продемонстрировать дружелюбие и рациональность, которыми всегда отличался китайский народ. Он подчеркнул, что политика Китая в отношении Украины всегда была дружественной."Мы уважаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, надеемся, что Украина сохранит мир и стабильность, и надеемся, что нынешний кризис будет разрешен путем политических переговоров", - добавил он.По словам Фань Сяньжуна, вывоз граждан Китая из Украины будет организован после стабилизации ситуации.Ранее посольство Китая на Украине начало регистрацию граждан, желающих покинуть страну чартерными рейсами, регистрация продлится до 12.00 27 февраля по местному времени, сообщалось в заявлении посольства.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/spetsoperatsii-1775298586.html

https://ria.ru/20220227/otvetstvennost-1775332726.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, фань сяньжун, украина, киев