https://ria.ru/20220227/ukraina-1775344607.html
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами - РИА Новости, 27.02.2022
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами
Российская делегация уже прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T10:12
2022-02-27T10:12
2022-02-27T11:36
белоруссия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская делегация уже прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, в состав делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента."Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев", — сказал Песков РИА Новости.В белорусском МИД, со своей стороны, отметили, что подготовили для встречи все необходимое и сейчас занимаются решением протокольных вопросов.При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минск не может стать переговорной площадкой."Сейчас мы говорим — не Минск. <…>. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram.Песков ответил на это, что Гомель выбрала именно украинская сторона. Он также пообещал, что глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в ближайшее время сделает заявление."Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут — так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне", — сказал пресс-секретарь.В последние недели серьезно обострилась ситуация в Донбассе: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/vasserman-1775281107.html
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https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, признание днр и лнр в россии
10:12 27.02.2022 (обновлено: 11:36 27.02.2022)
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами
Песков сообщил о прибытии российской делегации в Белоруссию на переговоры с Украиной
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская делегация уже прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в состав делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.
"Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле
, теперь мы ждем украинцев", — сказал Песков РИА Новости.
В белорусском МИД, со своей стороны, отметили, что подготовили для встречи все необходимое и сейчас занимаются решением протокольных вопросов.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минск не может стать переговорной площадкой.
"Сейчас мы говорим — не Минск. <…>. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит", — сказал он в видеообращении
, опубликованном в Telegram.
Песков ответил на это, что Гомель выбрала именно украинская сторона. Он также пообещал, что глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в ближайшее время сделает заявление.
"Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут — так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне", — сказал пресс-секретарь.
В последние недели серьезно обострилась ситуация в Донбассе
: Киев
сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР
и ЛНР
, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины
власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию
признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин
подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.