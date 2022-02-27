https://ria.ru/20220227/ukraina-1775344607.html

Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами

Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами - РИА Новости, 27.02.2022

Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами

Российская делегация уже прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T10:12

2022-02-27T10:12

2022-02-27T11:36

белоруссия

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская делегация уже прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, в состав делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента."Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев", — сказал Песков РИА Новости.В белорусском МИД, со своей стороны, отметили, что подготовили для встречи все необходимое и сейчас занимаются решением протокольных вопросов.При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минск не может стать переговорной площадкой."Сейчас мы говорим — не Минск. <…>. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram.Песков ответил на это, что Гомель выбрала именно украинская сторона. Он также пообещал, что глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в ближайшее время сделает заявление."Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут — так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне", — сказал пресс-секретарь.В последние недели серьезно обострилась ситуация в Донбассе: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/vasserman-1775281107.html

https://ria.ru/20220226/kiev-1775262087.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

белоруссия, признание днр и лнр в россии