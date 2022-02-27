https://ria.ru/20220227/ukraina-1775341025.html

Сдавшийся ЛНР украинский нацгвардеец рассказал, почему пошел воевать

Сдавшийся ЛНР украинский нацгвардеец рассказал, почему пошел воевать - РИА Новости, 27.02.2022

Сдавшийся ЛНР украинский нацгвардеец рассказал, почему пошел воевать

Сдавшийся Народной милиции ЛНР украинский нацгвардеец Богдан из Чернигова признался, что пошел воевать, "чтобы не задалбывал военкомат". РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:27

2022-02-27T09:27

2022-02-27T20:52

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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Сдавшийся Народной милиции ЛНР украинский нацгвардеец Богдан из Чернигова признался, что пошел воевать, "чтобы не задалбывал военкомат"."Пошел, чтобы не задалбывал военком. Задалбывал два года подряд", - рассказал журналистам Богдан. Военкомат распределил его в 818-й батальон Нацгвардии, где он служил механиком. Зарплата была 13,2 тысячи гривен.В район боевых действий Богдан попал, как он уверяет, случайно. "Сказали: поедете на полигон, отремонтируешь пару машин - и всё", - вспоминает он.В районе села Трехизбенка к западу от города Счастье его часть попала в бой, а сам боец оказался в руках Народной милиции ЛНР. По словам Богдана, обращаются с ним и его сослуживцами нормально.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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"Чтобы военкомат не задалбывал" – украинский нацгвардеец о том, почему пошел воевать Сдавшийся Народной милиции ЛНР украинский нацгвардеец Богдан из Чернигова признался, что пошел воевать, "чтобы не задалбывал военкомат". 2022-02-27T09:27 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс