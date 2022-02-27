09:14 27.02.2022 (обновлено: 11:00 27.02.2022)
В Харьковской области зенитный ракетный полк добровольно сложил оружие
Минобороны: 302-й украинский зенитный ракетный полк сложил оружие в Харьковской области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полк противовоздушной обороны украинских войск, оснащённый комплексами "Бук М-1", сложил оружие и сдался в субботу, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался", - сказал Конашенков.
По данным МО РФ, на данный момент 471 украинский военнослужащий сложил оружие.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Фомченкова