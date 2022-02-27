https://ria.ru/20220227/ukraina-1775339621.html

В Харьковской области зенитный ракетный полк добровольно сложил оружие

В Харьковской области зенитный ракетный полк добровольно сложил оружие - РИА Новости, 27.02.2022

В Харьковской области зенитный ракетный полк добровольно сложил оружие

Полк противовоздушной обороны украинских войск, оснащённый комплексами "Бук М-1", сложил оружие и сдался в субботу, заявил журналистам в воскресенье официальный РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:14

2022-02-27T09:14

2022-02-27T11:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

харьковская область

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полк противовоздушной обороны украинских войск, оснащённый комплексами "Бук М-1", сложил оружие и сдался в субботу, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался", - сказал Конашенков.По данным МО РФ, на данный момент 471 украинский военнослужащий сложил оружие.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков