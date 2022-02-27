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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775339621.html
В Харьковской области зенитный ракетный полк добровольно сложил оружие
В Харьковской области зенитный ракетный полк добровольно сложил оружие - РИА Новости, 27.02.2022
В Харьковской области зенитный ракетный полк добровольно сложил оружие
Полк противовоздушной обороны украинских войск, оснащённый комплексами "Бук М-1", сложил оружие и сдался в субботу, заявил журналистам в воскресенье официальный РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:14
2022-02-27T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
харьковская область
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полк противовоздушной обороны украинских войск, оснащённый комплексами "Бук М-1", сложил оружие и сдался в субботу, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался", - сказал Конашенков.По данным МО РФ, на данный момент 471 украинский военнослужащий сложил оружие.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
09:14 27.02.2022 (обновлено: 11:00 27.02.2022)
 
В Харьковской области зенитный ракетный полк добровольно сложил оружие

Минобороны: 302-й украинский зенитный ракетный полк сложил оружие в Харьковской области

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полк противовоздушной обороны украинских войск, оснащённый комплексами "Бук М-1", сложил оружие и сдался в субботу, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался", - сказал Конашенков.
По данным МО РФ, на данный момент 471 украинский военнослужащий сложил оружие.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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