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Путин выразил особую признательность силам российской спецоперации
Путин выразил особую признательность силам российской спецоперации - РИА Новости, 27.02.2022
Путин выразил особую признательность силам российской спецоперации
Президент России Владимир Путин поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте Кремля. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:10
2022-02-27T10:32
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте Кремля.Он напомнил, что военные не раз доказывали готовность действовать максимально эффективно в самых сложных условиях и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи.Отдельно глава государства обратился к военнослужащим, которые несут службу на Украине."Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса. Желаю удачи, успехов и всего самого доброго вам и вашим близким", — сказал Путин.День Сил специальных операций начиная с 2015 года ежегодно отмечается 27 февраля.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/kherson-1775338287.html
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:10 27.02.2022 (обновлено: 10:32 27.02.2022)
 
Путин выразил особую признательность силам российской спецоперации

Президент Путин выразил особую признательность силам российской спецоперации на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте Кремля.
"Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу — во имя народа России и нашей великой Родины", — сказал российский лидер.
Он напомнил, что военные не раз доказывали готовность действовать максимально эффективно в самых сложных условиях и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи.
Отдельно глава государства обратился к военнослужащим, которые несут службу на Украине.
"Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса. Желаю удачи, успехов и всего самого доброго вам и вашим близким", — сказал Путин.
День Сил специальных операций начиная с 2015 года ежегодно отмечается 27 февраля.
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Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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