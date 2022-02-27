09:10 27.02.2022 (обновлено: 10:32 27.02.2022)
Путин выразил особую признательность силам российской спецоперации
Президент Путин выразил особую признательность силам российской спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте Кремля.
"Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу — во имя народа России и нашей великой Родины", — сказал российский лидер.
Он напомнил, что военные не раз доказывали готовность действовать максимально эффективно в самых сложных условиях и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи.
Отдельно глава государства обратился к военнослужащим, которые несут службу на Украине.
"Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса. Желаю удачи, успехов и всего самого доброго вам и вашим близким", — сказал Путин.
День Сил специальных операций начиная с 2015 года ежегодно отмечается 27 февраля.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.