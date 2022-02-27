https://ria.ru/20220227/ukraina-1775338923.html
Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины
Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 27.02.2022
Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины
Армия России уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:08
2022-02-27T09:08
2022-02-27T09:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775222640_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_8fb4dc4f4fb3358ccb579a4eda717e8f.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Армия России уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."К настоящему времени российскими Вооруженными Силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал он."Среди них 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбиты восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты "Точка-У", - добавил Конашенков.Также, по его словам, "уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775222640_793:0:3206:1810_1920x0_80_0_0_0aedbf52c6b4288ff1d91f8e4f9dce5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
09:08 27.02.2022 (обновлено: 09:31 27.02.2022)
Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины
Минобороны: российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины