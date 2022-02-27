https://ria.ru/20220227/ukraina-1775338923.html

Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины

Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 27.02.2022

Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины

Армия России уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:08

2022-02-27T09:08

2022-02-27T09:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Армия России уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."К настоящему времени российскими Вооруженными Силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал он."Среди них 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбиты восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты "Точка-У", - добавил Конашенков.Также, по его словам, "уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков