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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775338923.html
Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины
Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 27.02.2022
Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины
Армия России уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:08
2022-02-27T09:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Армия России уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."К настоящему времени российскими Вооруженными Силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал он."Среди них 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбиты восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты "Точка-У", - добавил Конашенков.Также, по его словам, "уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
09:08 27.02.2022 (обновлено: 09:31 27.02.2022)
 
Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины

Минобороны: российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС РФ на броне бронетранспортера
Военнослужащий ВС РФ на броне бронетранспортера - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС РФ на броне бронетранспортера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Армия России уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"К настоящему времени российскими Вооруженными Силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал он.
"Среди них 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбиты восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты "Точка-У", - добавил Конашенков.
Также, по его словам, "уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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