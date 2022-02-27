https://ria.ru/20220227/ukraina-1775335340.html
Главы МИД стран АСЕАН выступили с заявлением по ситуации на Украине
Главы МИД стран АСЕАН выступили с заявлением по ситуации на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Главы МИД стран АСЕАН выступили с заявлением по ситуации на Украине
Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в специальном заявлении выразили глубокую озабоченность развитием ситуации на Украине. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T08:30
2022-02-27T08:30
2022-02-27T08:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ассоциация государств юго-восточной азии
камбоджа
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признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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БАНГКОК, 27 фев – РИА Новости. Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в специальном заявлении выразили глубокую озабоченность развитием ситуации на Украине.Заявление министров опубликовано в ночь на воскресенье на сайте министерства иностранных дел Камбоджи, осуществляющей в 2022 году переходящее председательство в региональном блоке.Совет министров иностранных дел стран-членов является высшим органом АСЕАН."Министры иностранных дел АСЕАН глубоко озабочены развитием ситуации и боевыми действиями на Украине. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и предпринимать усилия к диалогу по всем каналам, включая дипломатические средства, для сдерживания ситуации, деэскалации напряженности, и искать мирного разрешения в соответствии с международным законодательством, уставом ООН и Договором о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии", - говорится в заявлении."Мы верим, что все еще есть возможность для мирного диалога, чтобы помешать ситуации выйти из-под контроля. Все стороны несут ответственность за соблюдение принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и равноправия всех наций ради возобладания мира, безопасности и гармоничного сосуществования", - также говорится в документе.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ассоциация государств юго-восточной азии, камбоджа, украина, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс
Главы МИД стран АСЕАН выступили с заявлением по ситуации на Украине
Министры иностранных дел стран АСЕАН призвали к мирному разрешению конфликта на Украине
БАНГКОК, 27 фев – РИА Новости.
Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в специальном заявлении
выразили глубокую озабоченность развитием ситуации на Украине.
Заявление министров опубликовано в ночь на воскресенье на сайте
министерства иностранных дел Камбоджи, осуществляющей в 2022 году переходящее председательство в региональном блоке.
Совет министров иностранных дел стран-членов является высшим органом АСЕАН.
"Министры иностранных дел АСЕАН глубоко озабочены развитием ситуации и боевыми действиями на Украине. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и предпринимать усилия к диалогу по всем каналам, включая дипломатические средства, для сдерживания ситуации, деэскалации напряженности, и искать мирного разрешения в соответствии с международным законодательством, уставом ООН и Договором о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии", - говорится в заявлении.
"Мы верим, что все еще есть возможность для мирного диалога, чтобы помешать ситуации выйти из-под контроля. Все стороны несут ответственность за соблюдение принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и равноправия всех наций ради возобладания мира, безопасности и гармоничного сосуществования", - также говорится в документе.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".