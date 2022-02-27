https://ria.ru/20220227/ukraina-1775323215.html

Newsweek об операции на Украине: Путин никогда не проигрывал войны

Newsweek об операции на Украине: Путин никогда не проигрывал войны - РИА Новости, 27.02.2022

Newsweek об операции на Украине: Путин никогда не проигрывал войны

Американское издание Newsweek опубликовало статью о ситуации на Украине с заголовком "Путин никогда не проигрывал войны. Вот как он победит на Украине". РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T02:52

2022-02-27T02:52

2022-02-27T02:52

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

восточная европа

нато

владимир зеленский

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150636/95/1506369559_0:67:3000:1755_1920x0_80_0_0_c53598ca3ee1502081f1f59f4676e379.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американское издание Newsweek опубликовало статью о ситуации на Украине с заголовком "Путин никогда не проигрывал войны. Вот как он победит на Украине".По мнению аналитиков, после "падения Киева" начнется политическое урегулирование, а затем будет создано дружественное РФ правительство. Если переговоры между Россией и Украиной состоятся, Москва сможет вывести войска и положит конец конфликту, нанеся при этом "унизительный удар" по Западу.Как отмечается в статье, теперь Украина точно никогда не станет участником НАТО, и эти события послужат предупреждением для всех постсоветских стран о том, какие их ждут последствия в случае тесного контакта с Западом.По мнению западных дипломатов и разведки, РФ стремится "обезглавить" прозападное руководство в Киеве во главе с Владимиром Зеленским. Как заявили источники в американской разведке, в течение ближайших дней в Киеве может быть сформировано новое правительство.Newsweek отмечает, что США снова "втянуты" в Восточную Европу, где на протяжении веков было пролито "много крови", а Путин привлекает к себе внимание всего мира, как и каждый генсек в советскую эпоху. При этом Россия вновь находится в центре внимания и является страной, демонстрирующей военную мощь и подтверждающей свой статус великой державы, пишет издание.Как отмечает Newsweek, неизвестно, сильно ли повлияют санкции на РФ, потому что Путин считает, что сделал страну "защищенной от санкций".По оценке издания, на смену СССР пришел хаос и предательство из-за рубежа и сейчас Путин стремится отомстить Западу за плохое обращение с его родиной, он якобы хочет собрать воедино "новую Российскую империю", в особенности со странами, где в основном русскоязычное население и живут православные христиане.Путин действиями в отношении Украины надеялся встряхнуть НАТО, пытался углубить "трещины" в альянсе, но организация, наоборот, стала более сплоченной, пишет Newsweek.Если события будут развиваться так, как сейчас ожидают военные аналитики, конфликт относительно быстро закончится урегулированием путем переговоров, в результате чего Россия может получить часть территории, а в Киеве установится новая дружественная РФ власть. Для Путина ситуация с Украиной, скорее всего, станет финальной точкой в его стремлении восстановить "империю", а если это не произойдет, то может начаться "перестрелка" между двумя ядерными державами - Россией и США, заключило издание.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/zakharova-1775295768.html

https://ria.ru/20220226/spetsoperatsii-1775298586.html

россия

восточная европа

украина

донбасс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Павел Стуков

Павел Стуков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

владимир путин, россия, восточная европа, нато, владимир зеленский, украина, донбасс, сша