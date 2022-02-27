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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775314010.html
ОБСЕ фиксирует ухудшение ситуации с безопасностью на Украине
ОБСЕ фиксирует ухудшение ситуации с безопасностью на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
ОБСЕ фиксирует ухудшение ситуации с безопасностью на Украине
Миссия ОБСЕ констатирует ухудшение ситуации с безопасностью на Украине, ведение атак в разных районах страны, а также нападения на военные базы, говорится в... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T00:23
2022-02-27T00:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
обсе
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Миссия ОБСЕ констатирует ухудшение ситуации с безопасностью на Украине, ведение атак в разных районах страны, а также нападения на военные базы, говорится в отчете организации."С 24 февраля Миссия продолжает констатировать резкое ухудшение ситуации с безопасностью на всей территории ее деятельности, ведение боевых действий в северных, северо-восточных и южных районах Украины, получает продолжающиеся сообщения об атаках на ключевые объекты инфраструктуры и военные базы на всей территории страны", - сказано в документе.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, донбасс, обсе
00:23 27.02.2022
 
ОБСЕ фиксирует ухудшение ситуации с безопасностью на Украине

Миссия ОБСЕ фиксирует ухудшение ситуации с безопасностью на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Миссия ОБСЕ констатирует ухудшение ситуации с безопасностью на Украине, ведение атак в разных районах страны, а также нападения на военные базы, говорится в отчете организации.
"С 24 февраля Миссия продолжает констатировать резкое ухудшение ситуации с безопасностью на всей территории ее деятельности, ведение боевых действий в северных, северо-восточных и южных районах Украины, получает продолжающиеся сообщения об атаках на ключевые объекты инфраструктуры и военные базы на всей территории страны", - сказано в документе.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 16:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные обеспечат безопасность сотрудников ООН и ОБСЕ на Украине
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
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