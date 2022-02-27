https://ria.ru/20220227/ukraina-1775314010.html

ОБСЕ фиксирует ухудшение ситуации с безопасностью на Украине

ОБСЕ фиксирует ухудшение ситуации с безопасностью на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

ОБСЕ фиксирует ухудшение ситуации с безопасностью на Украине

Миссия ОБСЕ констатирует ухудшение ситуации с безопасностью на Украине, ведение атак в разных районах страны, а также нападения на военные базы, говорится в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:23

2022-02-27T00:23

2022-02-27T00:23

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Миссия ОБСЕ констатирует ухудшение ситуации с безопасностью на Украине, ведение атак в разных районах страны, а также нападения на военные базы, говорится в отчете организации."С 24 февраля Миссия продолжает констатировать резкое ухудшение ситуации с безопасностью на всей территории ее деятельности, ведение боевых действий в северных, северо-восточных и южных районах Украины, получает продолжающиеся сообщения об атаках на ключевые объекты инфраструктуры и военные базы на всей территории страны", - сказано в документе.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1775103984.html

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, россия, украина, донбасс, обсе