https://ria.ru/20220227/ugroza-1775326806.html

Посольство Китая в России назвало США настоящей угрозой миру

Посольство Китая в России назвало США настоящей угрозой миру - РИА Новости, 27.02.2022

Посольство Китая в России назвало США настоящей угрозой миру

Посольство Китая в России назвало США настоящей угрозой миру, соответствующий пост опубликован в аккаунте диппредставительства в Twitter. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T04:35

2022-02-27T04:35

2022-02-27T07:37

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Посольство Китая в России назвало США настоящей угрозой миру, соответствующий пост опубликован в аккаунте диппредставительства в Twitter.Так дипмиссия прокомментировала твит представителя информационного департамента МИД Китая, который опубликовал картинку с подписью "Список бомбардировок США: мировой тур демократии". На ней представлен перечень американских военных операций за рубежом — от Корейской войны до конфликта в Сирии. В списке 33 позиции из стран, которые, как отметили в Пекине, представляют примерно треть населения планеты.Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, воздержавшийся при голосовании по резолюции Совбеза, осуждающей российскую операцию на Украине, назвал резонными обеспокоенности России в сфере безопасности.По его словам, Китай выступает за общую, всеобъемлющую концепцию безопасности. "Мы верим, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет подрыва безопасности других стран. На фоне пяти волн расширения НАТО резонным чаяниям России в сфере безопасности должно быть уделено внимание, и они должны быть соответствующим образом удовлетворены", - заявил он.Глава МИД Китая Ван И ранее также подчеркнул, что в условиях последовательного расширения НАТО на восток следует придавать должное значение законным требованиям России в сфере безопасности.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Путин призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1775045888.html

https://ria.ru/20220225/pozitsiya-1775028378.html

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, сша, китай, россия