07:14 27.02.2022 (обновлено: 09:09 27.02.2022)
Взрыв в Ровеньках произошел из-за ракетного удара ВСУ, подтвердили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: взрыв на нефтебазе в Ровеньках произошел из-за ракетного удара ВСУ
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Причиной взрыва на нефтебазе в городе Ровеньки стал ракетный удар со стороны украинских силовиков, подтвердила Народная милиция Луганской народной республики.
"Двадцать шестого февраля украинскими военными преступниками был нанесен ракетный удар по нефтебазе, расположенной в городе Ровеньки", — сообщает ведомство в Telegram.
Представительство ЛНР в СЦКК уточнило, что ВСУ применили тактические ракетные комплексы 9К79-1 "Точка-У".
Два взрыва с небольшим интервалом прогремели на нефтебазе в Ровеньках накануне вечером. Начался пожар — загорелись не менее 200 тонн дизельного топлива. Сообщалось, что есть пострадавшие, их число и состояние уточняются.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Опубликовано: Максим Горбачев