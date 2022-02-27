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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/udar-1775331154.html
Взрыв в Ровеньках произошел из-за ракетного удара ВСУ, подтвердили в ЛНР
Взрыв в Ровеньках произошел из-за ракетного удара ВСУ, подтвердили в ЛНР - РИА Новости, 27.02.2022
Взрыв в Ровеньках произошел из-за ракетного удара ВСУ, подтвердили в ЛНР
Причиной взрыва на нефтебазе в городе Ровеньки стал ракетный удар со стороны украинских силовиков, подтвердила Народная милиция Луганской народной республики. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T07:14
2022-02-27T09:09
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Причиной взрыва на нефтебазе в городе Ровеньки стал ракетный удар со стороны украинских силовиков, подтвердила Народная милиция Луганской народной республики.Представительство ЛНР в СЦКК уточнило, что ВСУ применили тактические ракетные комплексы 9К79-1 "Точка-У".Два взрыва с небольшим интервалом прогремели на нефтебазе в Ровеньках накануне вечером. Начался пожар — загорелись не менее 200 тонн дизельного топлива. Сообщалось, что есть пострадавшие, их число и состояние уточняются. В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, луганская народная республика, россия, украина
07:14 27.02.2022 (обновлено: 09:09 27.02.2022)
 
Взрыв в Ровеньках произошел из-за ракетного удара ВСУ, подтвердили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: взрыв на нефтебазе в Ровеньках произошел из-за ракетного удара ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Причиной взрыва на нефтебазе в городе Ровеньки стал ракетный удар со стороны украинских силовиков, подтвердила Народная милиция Луганской народной республики.

"Двадцать шестого февраля украинскими военными преступниками был нанесен ракетный удар по нефтебазе, расположенной в городе Ровеньки", — сообщает ведомство в Telegram.

Представительство ЛНР в СЦКК уточнило, что ВСУ применили тактические ракетные комплексы 9К79-1 "Точка-У".
Два взрыва с небольшим интервалом прогремели на нефтебазе в Ровеньках накануне вечером. Начался пожар — загорелись не менее 200 тонн дизельного топлива. Сообщалось, что есть пострадавшие, их число и состояние уточняются.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
07:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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