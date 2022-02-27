https://ria.ru/20220227/udar-1775331154.html

Взрыв в Ровеньках произошел из-за ракетного удара ВСУ, подтвердили в ЛНР

Взрыв в Ровеньках произошел из-за ракетного удара ВСУ, подтвердили в ЛНР - РИА Новости, 27.02.2022

Взрыв в Ровеньках произошел из-за ракетного удара ВСУ, подтвердили в ЛНР

Причиной взрыва на нефтебазе в городе Ровеньки стал ракетный удар со стороны украинских силовиков, подтвердила Народная милиция Луганской народной республики. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T07:14

2022-02-27T07:14

2022-02-27T09:09

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

россия

украина

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Причиной взрыва на нефтебазе в городе Ровеньки стал ракетный удар со стороны украинских силовиков, подтвердила Народная милиция Луганской народной республики.Представительство ЛНР в СЦКК уточнило, что ВСУ применили тактические ракетные комплексы 9К79-1 "Точка-У".Два взрыва с небольшим интервалом прогремели на нефтебазе в Ровеньках накануне вечером. Начался пожар — загорелись не менее 200 тонн дизельного топлива. Сообщалось, что есть пострадавшие, их число и состояние уточняются. В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, россия, украина