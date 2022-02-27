Посол Украины в Турции заявил, что Киев не игнорирует переговоры с Россией
Посол Украины в Турции Бондарь заявил, что Киев не игнорирует переговоры с Россией
© AP Photo / Francisco SecoМужчина продает флаги Турции в Стамбуле
© AP Photo / Francisco Seco
Мужчина продает флаги Турции в Стамбуле
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Киев не игнорирует переговоры с Россией и хочет остановки военных действий, заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.
Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
"Мы не игнорируем, хотим остановки военных действий и вывода российских войск с наших территорий. Думаю, мы этого добьемся", - сказал Боднарь на брифинге, который транслируется в прямом эфире на турецких телеканалах.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Екатерина Зайцева