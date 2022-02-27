https://ria.ru/20220227/turtsiya-1775394041.html

Посол Украины в Турции заявил, что Киев не игнорирует переговоры с Россией

Посол Украины в Турции заявил, что Киев не игнорирует переговоры с Россией - РИА Новости, 27.02.2022

Посол Украины в Турции заявил, что Киев не игнорирует переговоры с Россией

Киев не игнорирует переговоры с Россией и хочет остановки военных действий, заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:28

2022-02-27T16:28

2022-02-27T16:28

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Киев не игнорирует переговоры с Россией и хочет остановки военных действий, заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским."Мы не игнорируем, хотим остановки военных действий и вывода российских войск с наших территорий. Думаю, мы этого добьемся", - сказал Боднарь на брифинге, который транслируется в прямом эфире на турецких телеканалах.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/oruzhie-1775387793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, турция, анкара, россия, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир мединский