https://ria.ru/20220227/turtsiya-1775355013.html

Турецкие суда прекратили работу в украинских портах

Турецкие суда прекратили работу в украинских портах - РИА Новости, 27.02.2022

Турецкие суда прекратили работу в украинских портах

Операции турецких судов в украинских портах в Черном море прекращены, перевалочные работы в российских портах продолжаются, говорится в заявлении Главного... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:40

2022-02-27T11:40

2022-02-27T12:00

в мире

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владимир путин

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черное море

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Операции турецких судов в украинских портах в Черном море прекращены, перевалочные работы в российских портах продолжаются, говорится в заявлении Главного морского управления страны."У нас есть 271 турецкий моряк на 22 принадлежащих Турции судах, семь из которых под турецким флагом в портах этого региона (черноморского – ред.). В переговорах с нашими судами было подтверждено, что негативной ситуации пока нет. По информации, полученной от наших судов в регионе, операции в украинских портах прекращены, но перевалочные работы в российских портах продолжаются", - говорится в заявлении.Также отмечается, что "учитывая последние события на севере Черного моря, уровень безопасности Кодекса ОСПС (Международный кодекс по охране судов и портовых средств – ред.) повышен до 3 для судов под турецким флагом, которые будут заходить в порты Азовского моря и черноморские порты Украины и Российской Федерации"."Суда находятся под наблюдением с помощью наших систем дистанционного мониторинга, и важно не отключать системы на кораблях, в случае чрезвычайной ситуации обращаться в Главный поисково-спасательный координационный центр и следовать предупреждениям", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

россия

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, владимир путин, россия, азовское море, черное море