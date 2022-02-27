Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/turtsiya-1775355013.html
Турецкие суда прекратили работу в украинских портах
Турецкие суда прекратили работу в украинских портах - РИА Новости, 27.02.2022
Турецкие суда прекратили работу в украинских портах
Операции турецких судов в украинских портах в Черном море прекращены, перевалочные работы в российских портах продолжаются, говорится в заявлении Главного... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:40
2022-02-27T12:00
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
азовское море
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144800/88/1448008809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16a4b65f02253902ec901f97baddb100.jpg
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Операции турецких судов в украинских портах в Черном море прекращены, перевалочные работы в российских портах продолжаются, говорится в заявлении Главного морского управления страны."У нас есть 271 турецкий моряк на 22 принадлежащих Турции судах, семь из которых под турецким флагом в портах этого региона (черноморского – ред.). В переговорах с нашими судами было подтверждено, что негативной ситуации пока нет. По информации, полученной от наших судов в регионе, операции в украинских портах прекращены, но перевалочные работы в российских портах продолжаются", - говорится в заявлении.Также отмечается, что "учитывая последние события на севере Черного моря, уровень безопасности Кодекса ОСПС (Международный кодекс по охране судов и портовых средств – ред.) повышен до 3 для судов под турецким флагом, которые будут заходить в порты Азовского моря и черноморские порты Украины и Российской Федерации"."Суда находятся под наблюдением с помощью наших систем дистанционного мониторинга, и важно не отключать системы на кораблях, в случае чрезвычайной ситуации обращаться в Главный поисково-спасательный координационный центр и следовать предупреждениям", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
россия
азовское море
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144800/88/1448008809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e958cc1b75e8136dd8a2348010cab371.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, азовское море, черное море
11:40 27.02.2022 (обновлено: 12:00 27.02.2022)
 
Турецкие суда прекратили работу в украинских портах

Турецкие суда прекратили операции в украинских портах на Черном море

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Стамбул через пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Операции турецких судов в украинских портах в Черном море прекращены, перевалочные работы в российских портах продолжаются, говорится в заявлении Главного морского управления страны.
"У нас есть 271 турецкий моряк на 22 принадлежащих Турции судах, семь из которых под турецким флагом в портах этого региона (черноморского – ред.). В переговорах с нашими судами было подтверждено, что негативной ситуации пока нет. По информации, полученной от наших судов в регионе, операции в украинских портах прекращены, но перевалочные работы в российских портах продолжаются", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что "учитывая последние события на севере Черного моря, уровень безопасности Кодекса ОСПС (Международный кодекс по охране судов и портовых средств – ред.) повышен до 3 для судов под турецким флагом, которые будут заходить в порты Азовского моря и черноморские порты Украины и Российской Федерации".
"Суда находятся под наблюдением с помощью наших систем дистанционного мониторинга, и важно не отключать системы на кораблях, в случае чрезвычайной ситуации обращаться в Главный поисково-спасательный координационный центр и следовать предупреждениям", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Максим Зубков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияАзовское мореЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала