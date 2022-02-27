https://ria.ru/20220227/tsb-1775393557.html

ЦБ ослабил требования к банкам по лимиту открытых валютных позиций

ЦБ ослабил требования к банкам по лимиту открытых валютных позиций - РИА Новости, 27.02.2022

ЦБ ослабил требования к банкам по лимиту открытых валютных позиций

Банк России до июля 2022 года вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения банками лимитов открытых валютных позиций для адаптации к... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:26

2022-02-27T16:26

2022-02-27T16:26

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банк России до июля 2022 года вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения банками лимитов открытых валютных позиций для адаптации к сложившимся условиям, сообщил регулятор.Отмечается, что Банк России не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях.При этом Банк России будет осуществлять оперативный мониторинг величин открытых валютных позиций и причин их изменения в целях обеспечения бесперебойного функционирования валютного и денежного рынков, а также финансовой устойчивости кредитных организаций.

https://ria.ru/20220226/alfa-bank-1775230488.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)