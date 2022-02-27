https://ria.ru/20220227/tsb-1775393557.html
ЦБ ослабил требования к банкам по лимиту открытых валютных позиций
ЦБ ослабил требования к банкам по лимиту открытых валютных позиций - РИА Новости, 27.02.2022
ЦБ ослабил требования к банкам по лимиту открытых валютных позиций
Банк России до июля 2022 года вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения банками лимитов открытых валютных позиций для адаптации к... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:26
2022-02-27T16:26
2022-02-27T16:26
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банк России до июля 2022 года вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения банками лимитов открытых валютных позиций для адаптации к сложившимся условиям, сообщил регулятор.Отмечается, что Банк России не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях.При этом Банк России будет осуществлять оперативный мониторинг величин открытых валютных позиций и причин их изменения в целях обеспечения бесперебойного функционирования валютного и денежного рынков, а также финансовой устойчивости кредитных организаций.
https://ria.ru/20220226/alfa-bank-1775230488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
ЦБ ослабил требования к банкам по лимиту открытых валютных позиций
ЦБ до июля 2022 года ослабил требования к банкам по лимиту открытых валютных позиций
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Банк России до июля 2022 года вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения банками лимитов открытых валютных позиций для адаптации к сложившимся условиям, сообщил
регулятор.
"Банк России в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение устойчивости финансового сектора, вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения кредитными организациями размеров (лимитов) открытых валютных позиций для облегчения адаптации банков к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении. Срок действия меры — с 18 февраля по 1 июля 2022 года.
Отмечается, что Банк России не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях.
При этом Банк России будет осуществлять оперативный мониторинг величин открытых валютных позиций и причин их изменения в целях обеспечения бесперебойного функционирования валютного и денежного рынков, а также финансовой устойчивости кредитных организаций.