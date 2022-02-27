https://ria.ru/20220227/tsb-1775317556.html
ЕС выразил готовность "парализовать" активы ЦБ России
ЕС выразил готовность "парализовать" активы ЦБ России - РИА Новости, 27.02.2022
ЕС выразил готовность "парализовать" активы ЦБ России
Евросоюз намерен "парализовать" активы Центробанка России, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:14
2022-02-27T01:14
2022-02-27T02:02
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен "парализовать" активы Центробанка России, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.Глава ЕК предложит это и ряд других дополнительных ограничений в отношении России на рассмотрение лидерам стран ЕС. По ее словам, эти меры создаются в координации с США, Великобританией и Канадой.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://ria.ru/20220227/aktivy-1775319102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
01:14 27.02.2022 (обновлено: 02:02 27.02.2022)
ЕС выразил готовность "парализовать" активы ЦБ России
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов "парализовать" активы ЦБ России
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен "парализовать" активы Центробанка России, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.
"Мы парализуем активы российского центрального банка. Это заморозит его транзакции", - сказала она.
Глава ЕК
предложит это и ряд других дополнительных ограничений в отношении России
на рассмотрение лидерам стран ЕС. По ее словам, эти меры создаются в координации с США
, Великобританией
и Канадой
.
Президент России Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины
. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк
и ВТБ
. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия
остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2
". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота
".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.