https://ria.ru/20220227/trekhizbenka-1775339875.html
Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Трехизбенки
Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Трехизбенки - РИА Новости, 27.02.2022
Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Трехизбенки
Народная милиция ЛНР заявила, что взяла под контроль населенный пункт Трехизбенка в Луганской области. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:15
2022-02-27T09:15
2022-02-27T09:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что взяла под контроль населенный пункт Трехизбенка в Луганской области."Подразделения Народной милиции продолжают освобождать территорию ЛНР. Населенный пункт Трехизбенка полностью перешел под контроль Луганской народной республики. Операция по освобождению продолжается", - заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР. Онлайн-репортаж >>
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика
Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Трехизбенки
Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Трехизбенки в Луганской области