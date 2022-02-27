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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/trekhizbenka-1775339875.html
Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Трехизбенки
Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Трехизбенки - РИА Новости, 27.02.2022
Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Трехизбенки
Народная милиция ЛНР заявила, что взяла под контроль населенный пункт Трехизбенка в Луганской области. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:15
2022-02-27T09:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что взяла под контроль населенный пункт Трехизбенка в Луганской области."Подразделения Народной милиции продолжают освобождать территорию ЛНР. Населенный пункт Трехизбенка полностью перешел под контроль Луганской народной республики. Операция по освобождению продолжается", - заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика
09:15 27.02.2022
 
Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Трехизбенки

Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Трехизбенки в Луганской области

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что взяла под контроль населенный пункт Трехизбенка в Луганской области.
"Подразделения Народной милиции продолжают освобождать территорию ЛНР. Населенный пункт Трехизбенка полностью перешел под контроль Луганской народной республики. Операция по освобождению продолжается", - заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Обострение ситуации в ЛНР и ДНР. Онлайн-репортаж >>
Опубликовано: Максим Зубков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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