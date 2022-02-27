https://ria.ru/20220227/trekhizbenka-1775339875.html

Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Трехизбенки

Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Трехизбенки - РИА Новости, 27.02.2022

Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Трехизбенки

Народная милиция ЛНР заявила, что взяла под контроль населенный пункт Трехизбенка в Луганской области. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:15

2022-02-27T09:15

2022-02-27T09:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что взяла под контроль населенный пункт Трехизбенка в Луганской области."Подразделения Народной милиции продолжают освобождать территорию ЛНР. Населенный пункт Трехизбенка полностью перешел под контроль Луганской народной республики. Операция по освобождению продолжается", - заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика