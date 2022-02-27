Россияне за рубежом сталкиваются с травлей, заявила Москалькова
Омбудсмен Москалькова: россияне, проживающие за рубежом, подвергаются травле и нападкам
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Некоторые россияне, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей и подвергаются нападкам со стороны иностранных граждан из-за происходящего на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности. В социальных сетях озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России. Жители Европы и США винят их в происходящем в Украине только за то, что они русские", - написала омбудсмен на своей странице в Instagram.
К Москальковой обратился дальнобойщик, которому разбили фары машины в Германии, а правоохранительные органы не предприняли никаких мер.
"Дальнобойщик В. ехал из Германии в Бельгию за грузом. На парковке грузовых автомобилей его машине разбили все фары, а прибывшие полицейские развели руками и уехали. Оперативно связались с водителем, его работодателем и родственниками и оказали необходимую помощь. Готовы при необходимости связаться с консульскими службами в Германии и Бельгии", - отметила Москалькова.
Опубликовано: Екатерина Зайцева