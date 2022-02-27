https://ria.ru/20220227/travlya-1775404361.html

Россияне за рубежом сталкиваются с травлей, заявила Москалькова

Россияне за рубежом сталкиваются с травлей, заявила Москалькова - РИА Новости, 27.02.2022

Россияне за рубежом сталкиваются с травлей, заявила Москалькова

Некоторые россияне, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей и подвергаются нападкам со стороны иностранных граждан из-за происходящего на Украине, заявила РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:42

2022-02-27T17:42

2022-02-27T17:42

в мире

европа

сша

украина

татьяна москалькова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Некоторые россияне, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей и подвергаются нападкам со стороны иностранных граждан из-за происходящего на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности. В социальных сетях озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России. Жители Европы и США винят их в происходящем в Украине только за то, что они русские", - написала омбудсмен на своей странице в Instagram.К Москальковой обратился дальнобойщик, которому разбили фары машины в Германии, а правоохранительные органы не предприняли никаких мер."Дальнобойщик В. ехал из Германии в Бельгию за грузом. На парковке грузовых автомобилей его машине разбили все фары, а прибывшие полицейские развели руками и уехали. Оперативно связались с водителем, его работодателем и родственниками и оказали необходимую помощь. Готовы при необходимости связаться с консульскими службами в Германии и Бельгии", - отметила Москалькова.

европа

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, европа, сша, украина, татьяна москалькова