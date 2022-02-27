https://ria.ru/20220227/tayvan-1775376385.html

CNA: производитель полупроводников TSMC прекратил поставки в Россию

CNA: производитель полупроводников TSMC прекратил поставки в Россию - РИА Новости, 27.02.2022

CNA: производитель полупроводников TSMC прекратил поставки в Россию

Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратил поставки своей продукции в Россию, передает Центральное... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:41

2022-02-27T14:41

2022-02-27T15:02

в мире

тайвань

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/10/1556461003_124:0:3765:2048_1920x0_80_0_0_47f386000f07c0e2257f5bce3ce63470.jpg

ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратил поставки своей продукции в Россию, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA)."TSMC полностью прекратила поставки в Россию и ее поставщикам, тщательно изучив санкции для обеспечения их полного соблюдения", - передает агентство со ссылкой на источники.Агентство со ссылкой на источник также сообщает, что TSMC остановил производство разработанных в России полупроводников марки "Эльбрус".Ранее МИД Тайваня сообщил, что Тайбэй присоединится к международным экономическим санкциям против России в связи с ситуацией на Украине, а также продолжит тесную координацию с США и другими странами для принятия соответствующих мер.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

https://ria.ru/20220226/ustoychivost-1775215202.html

тайвань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, тайвань, россия