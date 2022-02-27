https://ria.ru/20220227/tayvan-1775376385.html
CNA: производитель полупроводников TSMC прекратил поставки в Россию
CNA: производитель полупроводников TSMC прекратил поставки в Россию - РИА Новости, 27.02.2022
CNA: производитель полупроводников TSMC прекратил поставки в Россию
Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратил поставки своей продукции в Россию, передает Центральное... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:41
2022-02-27T14:41
2022-02-27T15:02
в мире
тайвань
россия
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ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратил поставки своей продукции в Россию, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA)."TSMC полностью прекратила поставки в Россию и ее поставщикам, тщательно изучив санкции для обеспечения их полного соблюдения", - передает агентство со ссылкой на источники.Агентство со ссылкой на источник также сообщает, что TSMC остановил производство разработанных в России полупроводников марки "Эльбрус".Ранее МИД Тайваня сообщил, что Тайбэй присоединится к международным экономическим санкциям против России в связи с ситуацией на Украине, а также продолжит тесную координацию с США и другими странами для принятия соответствующих мер.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
https://ria.ru/20220226/ustoychivost-1775215202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, россия
14:41 27.02.2022 (обновлено: 15:02 27.02.2022)
CNA: производитель полупроводников TSMC прекратил поставки в Россию
CNA: тайваньский производитель полупроводников TSMC прекратил поставки в Россию