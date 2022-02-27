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Экс-премьер Японии призвал США пересмотреть позицию по Тайваню
Экс-премьер Японии призвал США пересмотреть позицию по Тайваню - РИА Новости, 27.02.2022
Экс-премьер Японии призвал США пересмотреть позицию по Тайваню
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканал Fuji TV призвал США отказаться от "двойственной стратегии" в отношении Тайваня и внести ясность,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T07:51
2022-02-27T07:51
в мире
япония
тайвань
китай
сша
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканал Fuji TV призвал США отказаться от "двойственной стратегии" в отношении Тайваня и внести ясность, будут ли они защищать его жителей в случае вторжения КНР.Абэ напомнил, что любая чрезвычайная ситуация на Тайване может стать чрезвычайной ситуацией и для Японии, так как ее самый западный необитаемый остров Йонагуни расположен всего в 110 километрах от Тайваня. Экс-премьер предположил, что если бы Китай решился "обеспечить себе превосходство в воздухе на широкой территории, это может затронуть и воздушное пространство Японии"."Могут быть также действия в водах и над ними, поэтому это может коснуться и территориальных вод Японии, или, по меньшей мере, ее исключительной экономической зоны", - пояснил политик. Отвечая на вопрос ведущего, будет ли это означать пересмотр поддержания принципа "одного Китая", бывший премьер Японии ответил отрицательно.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220221/tayvan-1774012068.html
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в мире, япония, тайвань, китай, сша
07:51 27.02.2022
 
Экс-премьер Японии призвал США пересмотреть позицию по Тайваню

Экс-премьер Японии Абэ призвал США отказаться от "неопределенности" в отношении Тайваня

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканал Fuji TV призвал США отказаться от "двойственной стратегии" в отношении Тайваня и внести ясность, будут ли они защищать его жителей в случае вторжения КНР.
"США придерживаются двойственной стратегии, то есть давая понять, что они могут и не могут вмешаться с применением военной силы, если Тайвань будет атакован... Настало время отказаться от этой двойственной стратегии. Люди Тайваня разделяют наши универсальные ценности, поэтому я считаю, что США решительно должны отказаться от этой неопределенности", - подчеркнул он.
Абэ напомнил, что любая чрезвычайная ситуация на Тайване может стать чрезвычайной ситуацией и для Японии, так как ее самый западный необитаемый остров Йонагуни расположен всего в 110 километрах от Тайваня. Экс-премьер предположил, что если бы Китай решился "обеспечить себе превосходство в воздухе на широкой территории, это может затронуть и воздушное пространство Японии".
"Могут быть также действия в водах и над ними, поэтому это может коснуться и территориальных вод Японии, или, по меньшей мере, ее исключительной экономической зоны", - пояснил политик. Отвечая на вопрос ведущего, будет ли это означать пересмотр поддержания принципа "одного Китая", бывший премьер Японии ответил отрицательно.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 10:44
Китай введет санкции против США из-за продажи вооружений Тайваню
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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