Экс-премьер Японии призвал США пересмотреть позицию по Тайваню
Экс-премьер Японии Абэ призвал США отказаться от "неопределенности" в отношении Тайваня
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканал Fuji TV призвал США отказаться от "двойственной стратегии" в отношении Тайваня и внести ясность, будут ли они защищать его жителей в случае вторжения КНР.
"США придерживаются двойственной стратегии, то есть давая понять, что они могут и не могут вмешаться с применением военной силы, если Тайвань будет атакован... Настало время отказаться от этой двойственной стратегии. Люди Тайваня разделяют наши универсальные ценности, поэтому я считаю, что США решительно должны отказаться от этой неопределенности", - подчеркнул он.
Абэ напомнил, что любая чрезвычайная ситуация на Тайване может стать чрезвычайной ситуацией и для Японии, так как ее самый западный необитаемый остров Йонагуни расположен всего в 110 километрах от Тайваня. Экс-премьер предположил, что если бы Китай решился "обеспечить себе превосходство в воздухе на широкой территории, это может затронуть и воздушное пространство Японии".
"Могут быть также действия в водах и над ними, поэтому это может коснуться и территориальных вод Японии, или, по меньшей мере, ее исключительной экономической зоны", - пояснил политик. Отвечая на вопрос ведущего, будет ли это означать пересмотр поддержания принципа "одного Китая", бывший премьер Японии ответил отрицательно.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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Опубликовано: Максим Горбачев