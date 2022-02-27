https://ria.ru/20220227/tayvan-1775333015.html

Экс-премьер Японии призвал США пересмотреть позицию по Тайваню

Экс-премьер Японии призвал США пересмотреть позицию по Тайваню - РИА Новости, 27.02.2022

Экс-премьер Японии призвал США пересмотреть позицию по Тайваню

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканал Fuji TV призвал США отказаться от "двойственной стратегии" в отношении Тайваня и внести ясность,... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T07:51

2022-02-27T07:51

2022-02-27T07:51

в мире

япония

тайвань

китай

сша

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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканал Fuji TV призвал США отказаться от "двойственной стратегии" в отношении Тайваня и внести ясность, будут ли они защищать его жителей в случае вторжения КНР.Абэ напомнил, что любая чрезвычайная ситуация на Тайване может стать чрезвычайной ситуацией и для Японии, так как ее самый западный необитаемый остров Йонагуни расположен всего в 110 километрах от Тайваня. Экс-премьер предположил, что если бы Китай решился "обеспечить себе превосходство в воздухе на широкой территории, это может затронуть и воздушное пространство Японии"."Могут быть также действия в водах и над ними, поэтому это может коснуться и территориальных вод Японии, или, по меньшей мере, ее исключительной экономической зоны", - пояснил политик. Отвечая на вопрос ведущего, будет ли это означать пересмотр поддержания принципа "одного Китая", бывший премьер Японии ответил отрицательно.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220221/tayvan-1774012068.html

япония

тайвань

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, тайвань, китай, сша