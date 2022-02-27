https://ria.ru/20220227/tatarskiy-1775433658.html

Умер радиоведущий Виктор Татарский

Умер радиоведущий Виктор Татарский - РИА Новости, 27.02.2022

Умер радиоведущий Виктор Татарский

Умер народный артист России, радиоведущий Виктор Татарский, ему было 82 года, сообщается в Telegram-канале Радио России. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T21:34

2022-02-27T21:34

2022-02-27T21:44

культура

россия

новости культуры

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Умер народный артист России, радиоведущий Виктор Татарский, ему было 82 года, сообщается в Telegram-канале Радио России."Умер Виктор Татарский... Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить Радио России. Виктор Татарский работал до последнего дня. Ему было 82 года", - говорится в сообщении.Татарский с 1967 года был ведущим радиопередачи "Встреча с песней". Передача построена в форме чтения писем с историями о влиянии разных музыкальных произведений на судьбы людей, причем, как правило, истории относятся к старым и редко звучащим произведениям.

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, новости культуры