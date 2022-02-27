Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220227/tatarskiy-1775433658.html
Умер радиоведущий Виктор Татарский
Умер радиоведущий Виктор Татарский - РИА Новости, 27.02.2022
Умер радиоведущий Виктор Татарский
Умер народный артист России, радиоведущий Виктор Татарский, ему было 82 года, сообщается в Telegram-канале Радио России. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T21:34
2022-02-27T21:44
культура
россия
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775434147_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_3210aec85c9416d53d62941907b201f7.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Умер народный артист России, радиоведущий Виктор Татарский, ему было 82 года, сообщается в Telegram-канале Радио России."Умер Виктор Татарский... Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить Радио России. Виктор Татарский работал до последнего дня. Ему было 82 года", - говорится в сообщении.Татарский с 1967 года был ведущим радиопередачи "Встреча с песней". Передача построена в форме чтения писем с историями о влиянии разных музыкальных произведений на судьбы людей, причем, как правило, истории относятся к старым и редко звучащим произведениям.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775434147_62:0:602:405_1920x0_80_0_0_daa8081a6a066e9fe06e83cac1c0bc66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новости культуры
21:34 27.02.2022 (обновлено: 21:44 27.02.2022)
 
Умер радиоведущий Виктор Татарский

Радиоведущий Виктор Татарский умер в 82 года

© Фото : Радио РоссииРадиоведущий Виктор Татарский
Радиоведущий Виктор Татарский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : Радио России
Радиоведущий Виктор Татарский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Умер народный артист России, радиоведущий Виктор Татарский, ему было 82 года, сообщается в Telegram-канале Радио России.
"Умер Виктор Татарский... Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить Радио России. Виктор Татарский работал до последнего дня. Ему было 82 года", - говорится в сообщении.
Татарский с 1967 года был ведущим радиопередачи "Встреча с песней". Передача построена в форме чтения писем с историями о влиянии разных музыкальных произведений на судьбы людей, причем, как правило, истории относятся к старым и редко звучащим произведениям.
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
КультураРоссияНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала