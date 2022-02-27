22:51 27.02.2022 (обновлено: 01:19 28.02.2022)
ЕС договорился об отключении от SWIFT ряда российских банков
Глава дипломатии Боррель: ЕС договорился об отключении от SWIFT ряда российских банков
© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров.
"Мы исключаем определенное количество российских банков из SWIFT", - сказал он.
Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о решении Евросоюза отключить лишь ряд российских банков от SWIFT, отметил, что нельзя ножницами отключить от нее финансовую систему страны, сильно связанной с другими.
"Отключение финансовой системы страны, которая сильно взаимосвязана с другими странами и экономиками, не может быть сделано ножницами за одну ночь. Мы поняли несколько моментов на иранском опыте. Мы считаем, что мы должны сохранять возможности финансовой системы работать, чтобы люди могли ее использовать, отправлять деньги родственниками, платить за что-то необходимое, продолжать обмены с Россией. Однако этот уровень отключения (банков РФ от SWIFT – ред.) тщательно выверен, чтобы создать максимальный ущерб финансовой системе России, сохраняя минимальный уровень взаимосвязи с другими финансовыми системами", - ответил он на пресс-конференции на вопрос, почему лишь некоторые российские банки будут отрезаны от SWIFT.
Опубликовано: Ольга Филиппова