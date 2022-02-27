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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/swift-1775441478.html
ЕС договорился об отключении от SWIFT ряда российских банков
ЕС договорился об отключении от SWIFT ряда российских банков - РИА Новости, 28.02.2022
ЕС договорился об отключении от SWIFT ряда российских банков
Главы МИД ЕС договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T22:51
2022-02-28T01:19
санкции в отношении россии
обострение ситуации в днр и лнр
swift
в мире
жозеп боррель
россия
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров."Мы исключаем определенное количество российских банков из SWIFT", - сказал он.Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о решении Евросоюза отключить лишь ряд российских банков от SWIFT, отметил, что нельзя ножницами отключить от нее финансовую систему страны, сильно связанной с другими."Отключение финансовой системы страны, которая сильно взаимосвязана с другими странами и экономиками, не может быть сделано ножницами за одну ночь. Мы поняли несколько моментов на иранском опыте. Мы считаем, что мы должны сохранять возможности финансовой системы работать, чтобы люди могли ее использовать, отправлять деньги родственниками, платить за что-то необходимое, продолжать обмены с Россией. Однако этот уровень отключения (банков РФ от SWIFT – ред.) тщательно выверен, чтобы создать максимальный ущерб финансовой системе России, сохраняя минимальный уровень взаимосвязи с другими финансовыми системами", - ответил он на пресс-конференции на вопрос, почему лишь некоторые российские банки будут отрезаны от SWIFT.
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санкции в отношении россии, swift, в мире, жозеп боррель, россия, ситуация в днр и лнр
22:51 27.02.2022 (обновлено: 01:19 28.02.2022)
 
ЕС договорился об отключении от SWIFT ряда российских банков

Глава дипломатии Боррель: ЕС договорился об отключении от SWIFT ряда российских банков

© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров.
"Мы исключаем определенное количество российских банков из SWIFT", - сказал он.
Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о решении Евросоюза отключить лишь ряд российских банков от SWIFT, отметил, что нельзя ножницами отключить от нее финансовую систему страны, сильно связанной с другими.
"Отключение финансовой системы страны, которая сильно взаимосвязана с другими странами и экономиками, не может быть сделано ножницами за одну ночь. Мы поняли несколько моментов на иранском опыте. Мы считаем, что мы должны сохранять возможности финансовой системы работать, чтобы люди могли ее использовать, отправлять деньги родственниками, платить за что-то необходимое, продолжать обмены с Россией. Однако этот уровень отключения (банков РФ от SWIFT – ред.) тщательно выверен, чтобы создать максимальный ущерб финансовой системе России, сохраняя минимальный уровень взаимосвязи с другими финансовыми системами", - ответил он на пресс-конференции на вопрос, почему лишь некоторые российские банки будут отрезаны от SWIFT.
Оператор на съемке конференции RT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 22:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииSWIFTВ миреЖозеп БоррельРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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