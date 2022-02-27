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https://ria.ru/20220227/swift-1775427133.html
SWIFT работает с ЕС, чтобы узнать об ограничениях для России
SWIFT работает с ЕС, чтобы узнать об ограничениях для России - РИА Новости, 27.02.2022
SWIFT работает с ЕС, чтобы узнать об ограничениях для России
Международная межбанковская система SWIFT заявила РИА Новости, что взаимодействует с властями ЕС, чтобы узнать детали об ограничениях по банкам РФ, и готовится... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:37
2022-02-27T20:37
экономика
владимир путин
россия
украина
swift
втб
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Международная межбанковская система SWIFT заявила РИА Новости, что взаимодействует с властями ЕС, чтобы узнать детали об ограничениях по банкам РФ, и готовится поступить согласно распоряжению."SWIFT - это нейтральный глобальный кооператив, созданный и работающий на благо своего сообщества, состоящего из более чем 11 000 учреждений в 200 странах. Любое решение о введении санкций в отношении стран или отдельных организаций принимается исключительно компетентными государственными органами и соответствующими законодательными органами. Будучи зарегистрированной в соответствии с бельгийским законодательством, мы обязаны соблюдать соответствующие правила ЕС и Бельгии", - отметили в SWIFT."Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы узнать подробности о субъектах, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их согласно законодательным распоряжениям", - добавили в SWIFT.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.При этом не вводится никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей - нефти и газа. Его могло бы затруднить обсуждаемое отключение ряда российских банков от SWIFT. Однако высокопоставленный представитель американской администрации ранее в воскресенье сообщал, что западные страны могут сохранить в SWIFT российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.
https://ria.ru/20220227/g7-1775409804.html
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Дарья Буймова
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экономика, владимир путин, россия, украина, swift, втб, санкции в отношении россии
20:37 27.02.2022
 
SWIFT работает с ЕС, чтобы узнать об ограничениях для России

SWIFT готовится поступить согласно распоряжению ЕС по ограничениям для России

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Международная межбанковская система SWIFT заявила РИА Новости, что взаимодействует с властями ЕС, чтобы узнать детали об ограничениях по банкам РФ, и готовится поступить согласно распоряжению.
"SWIFT - это нейтральный глобальный кооператив, созданный и работающий на благо своего сообщества, состоящего из более чем 11 000 учреждений в 200 странах. Любое решение о введении санкций в отношении стран или отдельных организаций принимается исключительно компетентными государственными органами и соответствующими законодательными органами. Будучи зарегистрированной в соответствии с бельгийским законодательством, мы обязаны соблюдать соответствующие правила ЕС и Бельгии", - отметили в SWIFT.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 18:25
Все страны G7 поддержали отключение России от SWIFT, сообщил Белый дом
"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы узнать подробности о субъектах, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их согласно законодательным распоряжениям", - добавили в SWIFT.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
При этом не вводится никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей - нефти и газа. Его могло бы затруднить обсуждаемое отключение ряда российских банков от SWIFT. Однако высокопоставленный представитель американской администрации ранее в воскресенье сообщал, что западные страны могут сохранить в SWIFT российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 13:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Совфеде назвали плюсы от выхода России из SWIFT
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияУкраинаSWIFTВТБСанкции в отношении России
 
 
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