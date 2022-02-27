SWIFT работает с ЕС, чтобы узнать об ограничениях для России
SWIFT готовится поступить согласно распоряжению ЕС по ограничениям для России
Логотип SWIFT. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Международная межбанковская система SWIFT заявила РИА Новости, что взаимодействует с властями ЕС, чтобы узнать детали об ограничениях по банкам РФ, и готовится поступить согласно распоряжению.
"SWIFT - это нейтральный глобальный кооператив, созданный и работающий на благо своего сообщества, состоящего из более чем 11 000 учреждений в 200 странах. Любое решение о введении санкций в отношении стран или отдельных организаций принимается исключительно компетентными государственными органами и соответствующими законодательными органами. Будучи зарегистрированной в соответствии с бельгийским законодательством, мы обязаны соблюдать соответствующие правила ЕС и Бельгии", - отметили в SWIFT.
"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы узнать подробности о субъектах, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их согласно законодательным распоряжениям", - добавили в SWIFT.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
При этом не вводится никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей - нефти и газа. Его могло бы затруднить обсуждаемое отключение ряда российских банков от SWIFT. Однако высокопоставленный представитель американской администрации ранее в воскресенье сообщал, что западные страны могут сохранить в SWIFT российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.
Опубликовано: Дарья Буймова