https://ria.ru/20220227/swift-1775355907.html

В Госдуме рассказали о действиях российских банков при отключении от SWIFT

В Госдуме рассказали о действиях российских банков при отключении от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022

В Госдуме рассказали о действиях российских банков при отключении от SWIFT

Российские банки при отключении от SWIFT смогут использовать созданную ЦБ РФ систему передачи финансовых сообщений, а также инфраструктуру дружественных стран,... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:48

2022-02-27T11:48

2022-02-27T11:48

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

технологии

германия

swift

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости/Прайм. Российские банки при отключении от SWIFT смогут использовать созданную ЦБ РФ систему передачи финансовых сообщений, а также инфраструктуру дружественных стран, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Кабмин ФРГ по итогам переговоров западных лидеров, которые прошли в субботу вечером, объявил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT."Ну у нас, если говорить об экономических вариантах, то использование своей внутренней системы передачи финансовых сообщений. Второе, это использование взаимоотношений с дружественными странами и их инфраструктуры, для того, чтобы обслуживать финансовый аппарат", - сказал Аксаков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/swift-1775349750.html

германия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, германия, swift, санкции в отношении россии