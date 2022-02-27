https://ria.ru/20220227/swift-1775355907.html
В Госдуме рассказали о действиях российских банков при отключении от SWIFT
В Госдуме рассказали о действиях российских банков при отключении от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022
В Госдуме рассказали о действиях российских банков при отключении от SWIFT
Российские банки при отключении от SWIFT смогут использовать созданную ЦБ РФ систему передачи финансовых сообщений, а также инфраструктуру дружественных стран,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:48
2022-02-27T11:48
2022-02-27T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
технологии
германия
swift
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости/Прайм. Российские банки при отключении от SWIFT смогут использовать созданную ЦБ РФ систему передачи финансовых сообщений, а также инфраструктуру дружественных стран, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Кабмин ФРГ по итогам переговоров западных лидеров, которые прошли в субботу вечером, объявил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT."Ну у нас, если говорить об экономических вариантах, то использование своей внутренней системы передачи финансовых сообщений. Второе, это использование взаимоотношений с дружественными странами и их инфраструктуры, для того, чтобы обслуживать финансовый аппарат", - сказал Аксаков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/swift-1775349750.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, германия, swift, санкции в отношении россии
В Госдуме рассказали о действиях российских банков при отключении от SWIFT
Глава комитета Госдумы Аксаков: банки при отключении от SWIFT используют инфраструктуру ЦБ