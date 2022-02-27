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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/swift-1775355907.html
В Госдуме рассказали о действиях российских банков при отключении от SWIFT
В Госдуме рассказали о действиях российских банков при отключении от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022
В Госдуме рассказали о действиях российских банков при отключении от SWIFT
Российские банки при отключении от SWIFT смогут использовать созданную ЦБ РФ систему передачи финансовых сообщений, а также инфраструктуру дружественных стран,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:48
2022-02-27T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
технологии
германия
swift
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости/Прайм. Российские банки при отключении от SWIFT смогут использовать созданную ЦБ РФ систему передачи финансовых сообщений, а также инфраструктуру дружественных стран, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Кабмин ФРГ по итогам переговоров западных лидеров, которые прошли в субботу вечером, объявил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT."Ну у нас, если говорить об экономических вариантах, то использование своей внутренней системы передачи финансовых сообщений. Второе, это использование взаимоотношений с дружественными странами и их инфраструктуры, для того, чтобы обслуживать финансовый аппарат", - сказал Аксаков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/swift-1775349750.html
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Мадина Моргоева
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экономика, технологии, германия, swift, санкции в отношении россии
11:48 27.02.2022
 
В Госдуме рассказали о действиях российских банков при отключении от SWIFT

Глава комитета Госдумы Аксаков: банки при отключении от SWIFT используют инфраструктуру ЦБ

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости/Прайм. Российские банки при отключении от SWIFT смогут использовать созданную ЦБ РФ систему передачи финансовых сообщений, а также инфраструктуру дружественных стран, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Кабмин ФРГ по итогам переговоров западных лидеров, которые прошли в субботу вечером, объявил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT.
"Ну у нас, если говорить об экономических вариантах, то использование своей внутренней системы передачи финансовых сообщений. Второе, это использование взаимоотношений с дружественными странами и их инфраструктуры, для того, чтобы обслуживать финансовый аппарат", - сказал Аксаков.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 11:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эксперт объяснил, по кому ударит отключение России от SWIFT
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаТехнологииГерманияSWIFTСанкции в отношении России
 
 
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