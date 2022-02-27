Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220227/swift-1775328935.html
СМИ: в SWIFT выразили готовность исполнить решение стран Европы о санкциях
СМИ: в SWIFT выразили готовность исполнить решение стран Европы о санкциях - РИА Новости, 27.02.2022
СМИ: в SWIFT выразили готовность исполнить решение стран Европы о санкциях
Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT готовится исполнить решение европейских стран о санкциях против отдельных российских банков,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T06:06
2022-02-27T08:47
в мире
европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775036154_0:222:2928:1868_1920x0_80_0_0_5640c92ccb8d5136aa4b72907e4132c0.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT готовится исполнить решение европейских стран о санкциях против отдельных российских банков, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление организации. Ранее пресс-служба правительства Германии по итогам переговоров западных лидеров сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции, будут исключены из SWIFT.Решение об усилении санкций приняли США, Франция, Канада, Италия, Британия, Германия и Европейская комиссия. Помимо отключения банков от SWIFT, западные страны решили ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями. Также будет ликвидирована возможность для состоятельных россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/finsistema-1775323515.html
https://ria.ru/20220227/yaponiya-1775323422.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775036154_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_4417fa5c61207bd430bf1e3a3bab3ad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия
06:06 27.02.2022 (обновлено: 08:47 27.02.2022)
 
СМИ: в SWIFT выразили готовность исполнить решение стран Европы о санкциях

Reuters: SWIFT готовится выполнить решение стран Европы о санкциях против банков в России

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT готовится исполнить решение европейских стран о санкциях против отдельных российских банков, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление организации.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению", — говорится в заявлении SWIFT.

Ранее пресс-служба правительства Германии по итогам переговоров западных лидеров сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции, будут исключены из SWIFT.
Решение об усилении санкций приняли США, Франция, Канада, Италия, Британия, Германия и Европейская комиссия. Помимо отключения банков от SWIFT, западные страны решили ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями. Также будет ликвидирована возможность для состоятельных россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
03:02
Санкции США против ЦБ России разрушат мировую финсистему, заявил аналитик
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
02:58
В Японии прокомментировали возможность отключения России от SWIFT
Опубликовано: Максим Горбачев
 
В миреЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала