06:06 27.02.2022 (обновлено: 08:47 27.02.2022)
СМИ: в SWIFT выразили готовность исполнить решение стран Европы о санкциях
Reuters: SWIFT готовится выполнить решение стран Европы о санкциях против банков в России
© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT готовится исполнить решение европейских стран о санкциях против отдельных российских банков, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление организации.
"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению", — говорится в заявлении SWIFT.
Ранее пресс-служба правительства Германии по итогам переговоров западных лидеров сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции, будут исключены из SWIFT.
Решение об усилении санкций приняли США, Франция, Канада, Италия, Британия, Германия и Европейская комиссия. Помимо отключения банков от SWIFT, западные страны решили ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями. Также будет ликвидирована возможность для состоятельных россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Опубликовано: Максим Горбачев