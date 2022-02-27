https://ria.ru/20220227/swift-1775317221.html

Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT

Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022

Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT

Все российские банки, которые уже попали под санкции западных стран, будут исключены из SWIFT, также планируется заморозить активы Банка России, заявила... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T01:11

2022-02-27T01:11

2022-02-27T03:59

в мире

россия

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Все российские банки, которые уже попали под санкции западных стран, будут исключены из SWIFT, также планируется заморозить активы Банка России, заявила пресс-служба кабмина Германии по итогам переговоров западных лидеров, которые прошли в субботу вечером.Решение об усилении санкций приняли США, Франция, Канада, Италия, Британия, Германия и Европейская комиссия.Кроме того, западные страны решили ограничить возможности Банка России по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, транзакции ЦБ будут заморожены.Также будет ликвидирована возможность для состоятельных россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции.Евросоюз вместе со своими партнерами также намерен лишить российских "олигархов" возможности использовать свои международные финансовые активы, заявила фон дер Ляйен.В случае отказа России прекратить спецоперацию на Украине могут быть приняты дополнительные санкции, добавили в немецком минфине.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти России заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимется разработкой ответных мер, но детали пока не известны.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775296641.html

https://ria.ru/20220227/tsb-1775317556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия