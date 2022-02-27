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Генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности
Генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности - РИА Новости, 27.02.2022
Генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности
Генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности из-за инцидента со свастикой и демонстраций в поддержку Украины, местные власти обеспечивают охрану РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:46
2022-02-27T14:46
в мире
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности из-за инцидента со свастикой и демонстраций в поддержку Украины, местные власти обеспечивают охрану здания, сообщил в воскресенье РИА Новости российский генконсул Владислав Павлов.В пятницу генконсул сообщил агентству, что на стенды и вывески дипмиссии в Страсбурге была нанесена свастика, злоумышленника задержали, на него будет заведено дело."Мы попросили полицейских, и они усилили меры безопасности", - сообщил генконсул.Он рассказал, что в субботу в Страсбурге проходила крупная демонстрация в связи с событиями на Украине."Часть демонстрантов направились к генконсульству, они заняли всю площадь перед зданием. Но перед генконсульством были выставлены силы жандармерии, которые контролировали ситуацию. Местные власти обеспечивают охрану", - отметил Павлов.
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в мире, страсбург, украина, россия, франция
14:46 27.02.2022
 
Генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности

Генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности из-за инцидента со свастикой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавное здание Европарламента в Страсбурге
Главное здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Главное здание Европарламента в Страсбурге
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности из-за инцидента со свастикой и демонстраций в поддержку Украины, местные власти обеспечивают охрану здания, сообщил в воскресенье РИА Новости российский генконсул Владислав Павлов.
В пятницу генконсул сообщил агентству, что на стенды и вывески дипмиссии в Страсбурге была нанесена свастика, злоумышленника задержали, на него будет заведено дело.
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"Мы попросили полицейских, и они усилили меры безопасности", - сообщил генконсул.
Он рассказал, что в субботу в Страсбурге проходила крупная демонстрация в связи с событиями на Украине.
"Часть демонстрантов направились к генконсульству, они заняли всю площадь перед зданием. Но перед генконсульством были выставлены силы жандармерии, которые контролировали ситуацию. Местные власти обеспечивают охрану", - отметил Павлов.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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