https://ria.ru/20220227/strasburg-1775377346.html

Генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности

Генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности - РИА Новости, 27.02.2022

Генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности

Генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности из-за инцидента со свастикой и демонстраций в поддержку Украины, местные власти обеспечивают охрану РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:46

2022-02-27T14:46

2022-02-27T14:46

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страсбург

украина

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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Генконсульство России в Страсбурге усилило меры безопасности из-за инцидента со свастикой и демонстраций в поддержку Украины, местные власти обеспечивают охрану здания, сообщил в воскресенье РИА Новости российский генконсул Владислав Павлов.В пятницу генконсул сообщил агентству, что на стенды и вывески дипмиссии в Страсбурге была нанесена свастика, злоумышленника задержали, на него будет заведено дело."Мы попросили полицейских, и они усилили меры безопасности", - сообщил генконсул.Он рассказал, что в субботу в Страсбурге проходила крупная демонстрация в связи с событиями на Украине."Часть демонстрантов направились к генконсульству, они заняли всю площадь перед зданием. Но перед генконсульством были выставлены силы жандармерии, которые контролировали ситуацию. Местные власти обеспечивают охрану", - отметил Павлов.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775376686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, страсбург, украина, россия, франция