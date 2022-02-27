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США и НАТО не угрожают России, утверждает Белый дом
США и НАТО не угрожают России, утверждает Белый дом - РИА Новости, 27.02.2022
США и НАТО не угрожают России, утверждает Белый дом
Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ президента Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в силах сдерживания РФ реакцией на РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:23
2022-02-27T17:23
2022-02-27T17:46
сша
нато
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ президента Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в силах сдерживания РФ реакцией на угрозы, "которых не существует".Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны"."Прежде всего, это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всем протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые на существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию", - заявила она.
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сша, нато, в мире, россия
17:23 27.02.2022 (обновлено: 17:46 27.02.2022)
США и НАТО не угрожают России, утверждает Белый дом
Белый дом после приказа Путина по силам сдерживания заявил, что НАТО не угрожает России
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ президента Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в силах сдерживания РФ реакцией на угрозы, "которых не существует".
Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО
допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
"Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины", - заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки в интервью телеканалу ABC.
"Прежде всего, это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всем протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые на существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию", - заявила она.