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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ssha-1775401792.html
США и НАТО не угрожают России, утверждает Белый дом
США и НАТО не угрожают России, утверждает Белый дом - РИА Новости, 27.02.2022
США и НАТО не угрожают России, утверждает Белый дом
Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ президента Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в силах сдерживания РФ реакцией на РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:23
2022-02-27T17:46
сша
нато
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ президента Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в силах сдерживания РФ реакцией на угрозы, "которых не существует".Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны"."Прежде всего, это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всем протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые на существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию", - заявила она.
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сша, нато, в мире, россия
17:23 27.02.2022 (обновлено: 17:46 27.02.2022)
 
США и НАТО не угрожают России, утверждает Белый дом

Белый дом после приказа Путина по силам сдерживания заявил, что НАТО не угрожает России

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ президента Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в силах сдерживания РФ реакцией на угрозы, "которых не существует".
Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны".

"Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины", - заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки в интервью телеканалу ABC.

"Прежде всего, это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всем протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые на существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию", - заявила она.
 
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