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США и НАТО не угрожают России, утверждает Белый дом

США и НАТО не угрожают России, утверждает Белый дом - РИА Новости, 27.02.2022

США и НАТО не угрожают России, утверждает Белый дом

Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ президента Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в силах сдерживания РФ реакцией на РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:23

2022-02-27T17:23

2022-02-27T17:46

сша

нато

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ президента Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в силах сдерживания РФ реакцией на угрозы, "которых не существует".Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны"."Прежде всего, это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всем протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые на существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию", - заявила она.

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сша, нато, в мире, россия