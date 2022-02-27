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США заявили, что рубль "сорвется в свободное падение"

США заявили, что рубль "сорвется в свободное падение" - РИА Новости, 27.02.2022

США заявили, что рубль "сорвется в свободное падение"

США ожидают, что, лишившись поддержки Центрального банка РФ после замораживания его активов за рубежом, российский рубль "сорвется в свободное падение", заявил... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T01:55

2022-02-27T01:55

2022-02-27T03:57

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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. США ожидают, что, лишившись поддержки Центрального банка РФ после замораживания его активов за рубежом, российский рубль "сорвется в свободное падение", заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Он добавил, что заморозка активов Центробанка РФ не является единственной мерой, которая может быть применена США и их западными союзниками в отношении него. "Могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка, которые мы будем дорабатывать в течение этих выходных", - указал чиновник США высокого ранга.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220227/otklyuchenie-1775319563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина