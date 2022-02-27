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США заявили, что рубль "сорвется в свободное падение"
США заявили, что рубль "сорвется в свободное падение" - РИА Новости, 27.02.2022
США заявили, что рубль "сорвется в свободное падение"
США ожидают, что, лишившись поддержки Центрального банка РФ после замораживания его активов за рубежом, российский рубль "сорвется в свободное падение", заявил... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:55
2022-02-27T03:57
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. США ожидают, что, лишившись поддержки Центрального банка РФ после замораживания его активов за рубежом, российский рубль "сорвется в свободное падение", заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Он добавил, что заморозка активов Центробанка РФ не является единственной мерой, которая может быть применена США и их западными союзниками в отношении него. "Могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка, которые мы будем дорабатывать в течение этих выходных", - указал чиновник США высокого ранга.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
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в мире, сша, россия, украина
01:55 27.02.2022 (обновлено: 03:57 27.02.2022)
 
США заявили, что рубль "сорвется в свободное падение"

Белый дом заявил, что после заморозки активов ЦБ рубль "сорвется в свободное падение"

© REUTERS / Al DragoБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Al Drago
Белый дом в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. США ожидают, что, лишившись поддержки Центрального банка РФ после замораживания его активов за рубежом, российский рубль "сорвется в свободное падение", заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение", - сказал представитель Белого дома в ходе специального брифинга.
Он добавил, что заморозка активов Центробанка РФ не является единственной мерой, которая может быть применена США и их западными союзниками в отношении него. "Могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка, которые мы будем дорабатывать в течение этих выходных", - указал чиновник США высокого ранга.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
01:51
Глава ЕК предложит лидерам ЕС отключение ряда российских банков от SWIFT
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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