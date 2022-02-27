https://ria.ru/20220227/sputnik-1775424111.html

Sputnik отреагировал на решение о запрете в Евросоюзе

Sputnik отреагировал на решение о запрете в Евросоюзе - РИА Новости, 27.02.2022

Sputnik отреагировал на решение о запрете в Евросоюзе

Агентство Sputnik ответило главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщившей о решении запретить в Евросоюзе сайты и радио Агентство Sputnik и телеканал RT,... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:14

2022-02-27T20:14

2022-02-27T20:14

евросоюз

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Агентство Sputnik ответило главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщившей о решении запретить в Евросоюзе сайты и радио Агентство Sputnik и телеканал RT, предложив распространить санкции на весь интернет.Ранее в воскресенье фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты."Мы предлагаем Евросоюзу не останавливаться на полумерах, а запретить сразу интернет", - заявили в пресс-службе Sputnik.

https://ria.ru/20220227/novosti-1775372728.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

евросоюз, еврокомиссия, в мире, sputnik