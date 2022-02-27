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Sputnik отреагировал на решение о запрете в Евросоюзе
Sputnik отреагировал на решение о запрете в Евросоюзе - РИА Новости, 27.02.2022
Sputnik отреагировал на решение о запрете в Евросоюзе
Агентство Sputnik ответило главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщившей о решении запретить в Евросоюзе сайты и радио Агентство Sputnik и телеканал RT,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:14
2022-02-27T20:14
евросоюз
еврокомиссия
в мире
sputnik
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Агентство Sputnik ответило главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщившей о решении запретить в Евросоюзе сайты и радио Агентство Sputnik и телеканал RT, предложив распространить санкции на весь интернет.Ранее в воскресенье фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты."Мы предлагаем Евросоюзу не останавливаться на полумерах, а запретить сразу интернет", - заявили в пресс-службе Sputnik.
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евросоюз, еврокомиссия, в мире, sputnik
20:14 27.02.2022
 
Sputnik отреагировал на решение о запрете в Евросоюзе

Агентство Sputnik о запрете в Евросоюзе: распространите санкции на весь интернет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип международного информационного агентства и радио Sputnik
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Агентство Sputnik ответило главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщившей о решении запретить в Евросоюзе сайты и радио Агентство Sputnik и телеканал RT, предложив распространить санкции на весь интернет.
Ранее в воскресенье фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.
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"Мы предлагаем Евросоюзу не останавливаться на полумерах, а запретить сразу интернет", - заявили в пресс-службе Sputnik.
Опубликовано: Александра Покровская
 
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