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Белый дом: ЕС работает над списком банков для отключения от SWIFT
Белый дом: ЕС работает над списком банков для отключения от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022
Белый дом: ЕС работает над списком банков для отключения от SWIFT
ЕС продолжает работать над списком российских банков для отключения от SWIFT, сообщил Белый дом. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T02:21
2022-02-27T02:21
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. ЕС продолжает работать над списком российских банков для отключения от SWIFT, сообщил Белый дом."Процесс продолжается, ЕС определит конечный список банков, которые отключат от системы SWIFT", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе специального телефонного брифинга.Первыми рассматриваются уже попавшие под санкции банки, уточнил чиновник. Он подчеркнул, что конечный список определит Евросоюз.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
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сша, россия, в мире
02:21 27.02.2022
 
Белый дом: ЕС работает над списком банков для отключения от SWIFT

Белый дом заявил, что ЕС работает над списком российских банков для отключения от SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. ЕС продолжает работать над списком российских банков для отключения от SWIFT, сообщил Белый дом.
"Процесс продолжается, ЕС определит конечный список банков, которые отключат от системы SWIFT", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе специального телефонного брифинга.
Первыми рассматриваются уже попавшие под санкции банки, уточнил чиновник. Он подчеркнул, что конечный список определит Евросоюз.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
02:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС намерен в ближайшие дни ввести дополнительные меры против России
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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