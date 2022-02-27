https://ria.ru/20220227/spetsoperatsiya-1775445262.html

Эдгард Запашный поддержал проведение спецоперации на Украине

Эдгард Запашный поддержал проведение спецоперации на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Эдгард Запашный поддержал проведение спецоперации на Украине

Народный артист РФ, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал РИА Новости, что поддерживает объявленную президентом РФ... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:17

2022-02-27T23:17

2022-02-27T23:17

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

в мире

владимир путин

украина

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народный артист РФ, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал РИА Новости, что поддерживает объявленную президентом РФ Владимиром Путиным военную операцию на Украине, отметив, что не нужно "будить медведя"."Моя позиция заключается в том, что зря разбудили медведя. Люди, которые тыкают палкой в спящего медведя, в конце концов горько об этом жалеют", - сказал Запашный.Он упомянул о событиях на Донбассе, где власти Украины с апреля 2014 года вели военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Как подчеркнул артист, он "не кровожадный человек, но американцы не однажды заявляли, что оставляют за собой право превентивного удара". По мнению Запашного, то, что сейчас делает Россия, - "и есть превентивный удар, когда мы опережаем и не даём событиям развернуться в непоправимое русло".Собеседник агентства также добавил, что Украина уже давно встала на путь фашизма, а Владимир Зеленский заявил о возможности создания ядерного оружия. "И имея под боком нацистское государство с атомной бомбой мы бы могли прийти в конце концов к уничтожению человечества, если бы две ядерные державы схлестнулись между собой. И Путин не допустил этого", - подчеркнул Запашный.В заключение он выразил сожаление по поводу того, что конфликт несёт жертвы, однако отметил, что, "к сожалению, украинская сторона не слышит призывы от нас к сдаче оружия". Тем не менее артист считает, что "мир, в конце концов, наступит - он уже практически наступил на Донбассе, а это значит, что большую часть правильной работы Россия уже сделала".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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