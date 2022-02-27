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СПЧ призвал европейских правозащитников отреагировать на травлю россиян
СПЧ призвал европейских правозащитников отреагировать на травлю россиян - РИА Новости, 27.02.2022
СПЧ призвал европейских правозащитников отреагировать на травлю россиян
Совет по правам человека при президенте РФ заявил о фактах русофобии в странах ЕС и призвал правозащитников европейских стран отреагировать на случаи травли... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:52
2022-02-27T23:52
в мире
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
европа
евросоюз
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ заявил о фактах русофобии в странах ЕС и призвал правозащитников европейских стран отреагировать на случаи травли россиян, особенно детей."Мы предлагаем тем, кто считает себя цивилизованными европейцами, вспомнить о толерантности, о реальных правах человека, о тех гуманитарных нормах и принципах, которые они декларируют с завидным постоянством. Мы хотим напомнить Европе, к какой катастрофе могут привести подобные ростки ксенофобии, если не дать им вовремя оценку - нечто подобное Европа уже переживала в прошлом веке. Мы обращаемся к европейским правозащитникам - если вы готовы подтверждать свой статус реальными делами, то немедленно отреагируйте на вопиющие случаи травли наших сограждан, соотечественников и особенно детей", - говорится в заявлении Совета, опубликованном в Telegram-канале.По данным совета, за рубежом россияне подвергаются нападкам и унижению."В соцсетях мы читаем истории реальных людей - российских студентов, - которые рассказывают о том, как их выгоняют с занятий в Праге. Да, за одно то, что они - россияне. В Польше выбили окна в здании российского посольства. В Литве демонстранты избили российского дипломата прямо возле посольства Российской Федерации. В Вашингтоне неизвестные разгромили ресторан русской кухни Russia House и сорвали с него российский флаг. Вандалы покушались на мемориал павшим советским воинам в Берлине", - сообщили в Совете.При этом в травле участвуют даже те, кто постоянно говорит о правах человека, поэтому россияне так и остаются без извинений и защиты своих прав."Никто за акты насилия и унижения перед нашими соотечественниками не извинился и, похоже, не собирается. Напротив, кажется, огромное количество граждан "прогрессивного сообщества" готовы сегодня травить россиян только за то, что они граждане РФ. Этой травлей занимаются те, кто много и неустанно говорит о защите прав человека. Нам хотелось бы получить ответ от наших коллег из европейских правозащитных организаций: "Каким образом прямая травля и дискриминация по национальному признаку сочетается с правами человека?" - говорится в заявлении СПЧ.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россияне, находящиеся за рубежом, подвергаются травле со стороны местных жителей.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/oppozitsiya-1775332135.html
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Александра Покровская
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в мире, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, европа, евросоюз
23:52 27.02.2022
 
СПЧ призвал европейских правозащитников отреагировать на травлю россиян

СПЧ призвал правозащитников в Европе отреагировать на акты русофобии и травли россиян

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди на фоне российского флага
Люди на фоне российского флага - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди на фоне российского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ заявил о фактах русофобии в странах ЕС и призвал правозащитников европейских стран отреагировать на случаи травли россиян, особенно детей.
"Мы предлагаем тем, кто считает себя цивилизованными европейцами, вспомнить о толерантности, о реальных правах человека, о тех гуманитарных нормах и принципах, которые они декларируют с завидным постоянством. Мы хотим напомнить Европе, к какой катастрофе могут привести подобные ростки ксенофобии, если не дать им вовремя оценку - нечто подобное Европа уже переживала в прошлом веке. Мы обращаемся к европейским правозащитникам - если вы готовы подтверждать свой статус реальными делами, то немедленно отреагируйте на вопиющие случаи травли наших сограждан, соотечественников и особенно детей", - говорится в заявлении Совета, опубликованном в Telegram-канале.
Москва - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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По данным совета, за рубежом россияне подвергаются нападкам и унижению.
"В соцсетях мы читаем истории реальных людей - российских студентов, - которые рассказывают о том, как их выгоняют с занятий в Праге. Да, за одно то, что они - россияне. В Польше выбили окна в здании российского посольства. В Литве демонстранты избили российского дипломата прямо возле посольства Российской Федерации. В Вашингтоне неизвестные разгромили ресторан русской кухни Russia House и сорвали с него российский флаг. Вандалы покушались на мемориал павшим советским воинам в Берлине", - сообщили в Совете.
При этом в травле участвуют даже те, кто постоянно говорит о правах человека, поэтому россияне так и остаются без извинений и защиты своих прав.
"Никто за акты насилия и унижения перед нашими соотечественниками не извинился и, похоже, не собирается. Напротив, кажется, огромное количество граждан "прогрессивного сообщества" готовы сегодня травить россиян только за то, что они граждане РФ. Этой травлей занимаются те, кто много и неустанно говорит о защите прав человека. Нам хотелось бы получить ответ от наших коллег из европейских правозащитных организаций: "Каким образом прямая травля и дискриминация по национальному признаку сочетается с правами человека?" - говорится в заявлении СПЧ.
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Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россияне, находящиеся за рубежом, подвергаются травле со стороны местных жителей.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)РоссияЕвропаЕвросоюз
 
 
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