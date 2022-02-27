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Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Ростовскую область
Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Ростовскую область - РИА Новости, 27.02.2022
Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Ростовскую область
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Ростовской области в... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:27
2022-02-27T17:27
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
киев
владимир путин
александр бастрыкин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Ростовской области в районе Кудиновки, сообщается на сайте ведомства.По информации СМИ, в воскресенье в слободе Кудиновка Ростовской области в 20 километрах от российско-украинской границы разорвался снаряд. Пострадавших нет."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Ростовской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
https://radiosputnik.ria.ru/20220227/snaryad-1775380535.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, киев, владимир путин, александр бастрыкин
17:27 27.02.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Ростовскую область

Глава СК поручил изучить обстоятельства попадания украинского снаряда в Ростовскую область

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Ростовской области в районе Кудиновки, сообщается на сайте ведомства.
По информации СМИ, в воскресенье в слободе Кудиновка Ростовской области в 20 километрах от российско-украинской границы разорвался снаряд. Пострадавших нет.
"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Ростовской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", - говорится в сообщении.
Представители наблюдательной группы СЦКК Горловка собирают осколки от снарядов в поселке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 14:55В России
В Ростовской области недалеко от границы с Украиной разорвался снаряд
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
26 февраля, 17:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава СК поручил расследовать факты обстрелов территории России ВС Украины
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреРоссияСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаКиевВладимир ПутинАлександр Бастрыкин
 
 
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