https://ria.ru/20220227/snaryad-1775402133.html

Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Ростовскую область

Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Ростовскую область - РИА Новости, 27.02.2022

Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в Ростовскую область

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Ростовской области в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:27

2022-02-27T17:27

2022-02-27T17:27

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александр бастрыкин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Ростовской области в районе Кудиновки, сообщается на сайте ведомства.По информации СМИ, в воскресенье в слободе Кудиновка Ростовской области в 20 километрах от российско-украинской границы разорвался снаряд. Пострадавших нет."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Ростовской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.

https://radiosputnik.ria.ru/20220227/snaryad-1775380535.html

https://ria.ru/20220226/obstrely-1775277949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, киев, владимир путин, александр бастрыкин