https://ria.ru/20220227/snaryad-1775371340.html

В Ростовской области разорвался снаряд в 20 км от границы, сообщил источник

В Ростовской области разорвался снаряд в 20 км от границы, сообщил источник - РИА Новости, 27.02.2022

В Ростовской области разорвался снаряд в 20 км от границы, сообщил источник

В слободе Кудиновка в Ростовской области разорвался снаряд, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:57

2022-02-27T13:57

2022-02-27T14:36

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

ростовская область

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. В слободе Кудиновка в Ростовской области разорвался снаряд, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона."Снаряд прилетел в Кудиновку. Разорвался в реке примерно в 20 километрах от границы", — сказал он.По словам собеседника агентства, никто не пострадал.Это не первый подобный случай за последние дни. Накануне ФСБ сообщила, что в Миллеровским районе упали три 120-миллиметровые мины, выпущенные с территории Украины. А в Следственном комитете 25 февраля заявили, что зафиксировали не менее 14 попаданий.Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/dokuchaevsk-1775360494.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

ростовская область

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, украина