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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/snaryad-1775371340.html
В Ростовской области разорвался снаряд в 20 км от границы, сообщил источник
В Ростовской области разорвался снаряд в 20 км от границы, сообщил источник - РИА Новости, 27.02.2022
В Ростовской области разорвался снаряд в 20 км от границы, сообщил источник
В слободе Кудиновка в Ростовской области разорвался снаряд, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:57
2022-02-27T14:36
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
ростовская область
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. В слободе Кудиновка в Ростовской области разорвался снаряд, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона."Снаряд прилетел в Кудиновку. Разорвался в реке примерно в 20 километрах от границы", — сказал он.По словам собеседника агентства, никто не пострадал.Это не первый подобный случай за последние дни. Накануне ФСБ сообщила, что в Миллеровским районе упали три 120-миллиметровые мины, выпущенные с территории Украины. А в Следственном комитете 25 февраля заявили, что зафиксировали не менее 14 попаданий.Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/dokuchaevsk-1775360494.html
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происшествия, ростовская область, украина
13:57 27.02.2022 (обновлено: 14:36 27.02.2022)
 
В Ростовской области разорвался снаряд в 20 км от границы, сообщил источник

Источник: снаряд разорвался в Ростовской области в 20 километрах от границы с Украиной

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОсколки разорвавшегося снаряда
Осколки разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Осколки разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. В слободе Кудиновка в Ростовской области разорвался снаряд, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Снаряд прилетел в Кудиновку. Разорвался в реке примерно в 20 километрах от границы", — сказал он.
По словам собеседника агентства, никто не пострадал.
Это не первый подобный случай за последние дни. Накануне ФСБ сообщила, что в Миллеровским районе упали три 120-миллиметровые мины, выпущенные с территории Украины. А в Следственном комитете 25 февраля заявили, что зафиксировали не менее 14 попаданий.
Знак Начало населенного пункта перед въездом в город Докучаевск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 12:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили об обстреле Докучаевска украинскими войсками
Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияРостовская областьУкраина
 
 
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