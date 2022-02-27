13:57 27.02.2022 (обновлено: 14:36 27.02.2022)
В Ростовской области разорвался снаряд в 20 км от границы, сообщил источник
Источник: снаряд разорвался в Ростовской области в 20 километрах от границы с Украиной
Осколки разорвавшегося снаряда. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. В слободе Кудиновка в Ростовской области разорвался снаряд, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Снаряд прилетел в Кудиновку. Разорвался в реке примерно в 20 километрах от границы", — сказал он.
По словам собеседника агентства, никто не пострадал.
Это не первый подобный случай за последние дни. Накануне ФСБ сообщила, что в Миллеровским районе упали три 120-миллиметровые мины, выпущенные с территории Украины. А в Следственном комитете 25 февраля заявили, что зафиксировали не менее 14 попаданий.
Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Ольга Фомченкова