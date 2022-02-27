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На сайт немецкого SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака
На сайт немецкого SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака - РИА Новости, 27.02.2022
На сайт немецкого SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака
На сайт немецкого издания SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака, сообщили РИА Новости в редакции. РИА Новости, 27.02.2022
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в мире
украина
россия
anonymous
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На сайт немецкого издания SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака, сообщили РИА Новости в редакции."Атака идет в течение последнего часа", - сказали в редакции.Накануне такие же кибератаки осуществлялись и на другие сайты Sputnik по всему миру, а также на сайт РИА Новости на фоне заявлений Anonymous о начале кибервойны с Россией и санкций Запада в связи с проведением операции по демилитаризации Украины.
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Александра Покровская
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в мире, украина, россия, anonymous
23:13 27.02.2022 (обновлено: 23:24 27.02.2022)
 
На сайт немецкого SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака

Немецкое издание SNA, входящее в группу Sputnik, сообщило о начале DDoS-атаки

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Студия медагруппы Sputnik - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На сайт немецкого издания SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака, сообщили РИА Новости в редакции.
"Атака идет в течение последнего часа", - сказали в редакции.
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Накануне такие же кибератаки осуществлялись и на другие сайты Sputnik по всему миру, а также на сайт РИА Новости на фоне заявлений Anonymous о начале кибервойны с Россией и санкций Запада в связи с проведением операции по демилитаризации Украины.
Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреУкраинаРоссияAnonymous
 
 
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