https://ria.ru/20220227/sna-1775444844.html
На сайт немецкого SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака
На сайт немецкого SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака - РИА Новости, 27.02.2022
На сайт немецкого SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака
На сайт немецкого издания SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака, сообщили РИА Новости в редакции. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:13
2022-02-27T23:13
2022-02-27T23:24
в мире
украина
россия
anonymous
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На сайт немецкого издания SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака, сообщили РИА Новости в редакции."Атака идет в течение последнего часа", - сказали в редакции.Накануне такие же кибератаки осуществлялись и на другие сайты Sputnik по всему миру, а также на сайт РИА Новости на фоне заявлений Anonymous о начале кибервойны с Россией и санкций Запада в связи с проведением операции по демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220227/veschanie-1775442382.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, anonymous
23:13 27.02.2022 (обновлено: 23:24 27.02.2022)
На сайт немецкого SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака
Немецкое издание SNA, входящее в группу Sputnik, сообщило о начале DDoS-атаки