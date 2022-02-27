https://ria.ru/20220227/sna-1775444844.html

На сайт немецкого SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака

На сайт немецкого SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака - РИА Новости, 27.02.2022

На сайт немецкого SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака

На сайт немецкого издания SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака, сообщили РИА Новости в редакции. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:13

2022-02-27T23:13

2022-02-27T23:24

в мире

украина

россия

anonymous

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На сайт немецкого издания SNA, входящего в группу Sputnik, началась DDoS-атака, сообщили РИА Новости в редакции."Атака идет в течение последнего часа", - сказали в редакции.Накануне такие же кибератаки осуществлялись и на другие сайты Sputnik по всему миру, а также на сайт РИА Новости на фоне заявлений Anonymous о начале кибервойны с Россией и санкций Запада в связи с проведением операции по демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220227/veschanie-1775442382.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, россия, anonymous