https://ria.ru/20220227/smi-1775313581.html

СМИ: Франция грозит принять меры против российских СМИ на территории Европы

СМИ: Франция грозит принять меры против российских СМИ на территории Европы - РИА Новости, 27.02.2022

СМИ: Франция грозит принять меры против российских СМИ на территории Европы

Франция грозит принять меры против российских СМИ на территории Европы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:15

2022-02-27T00:15

2022-02-27T00:15

германия

россия

в мире

франция

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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Франция грозит принять меры против российских СМИ на территории Европы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.В субботу в ходе заседания совета обороны президент Франции Эммануэль Макрон высказался за принятие "мер по борьбе с пропагандой со стороны инфлюенсеров и российских СМИ на европейский территории", сообщили в администрации французского лидера, не приводя деталей. Отмечается, что речь идёт о мерах по борьбе с "пропагандой", связанной с военной операцией РФ на Украине.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220227/swift-1775313408.html

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россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

германия, россия, в мире, франция