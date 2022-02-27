https://ria.ru/20220227/shtamm-1775358106.html

Как эволюционировал новый коронавирус SARS-CoV-2

Как эволюционировал новый коронавирус SARS-CoV-2 - РИА Новости, 27.02.2022

Как эволюционировал новый коронавирус SARS-CoV-2

Любой вирус со временем изменяется, и SARS-CoV-2 — не исключение. Установлено, что в его геноме происходят одна-две мутации в месяц. Большинство из них... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:46

2022-02-27T12:46

2022-02-27T13:22

инфографика

коронавирусы

медицина

омикрон-штамм коронавируса

дельта-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773260489_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_0294c69abcd22696400b0475834e6afc.png

Любой вирус со временем изменяется, и SARS-CoV-2 — не исключение. Установлено, что в его геноме происходят одна-две мутации в месяц. Большинство из них практически не влияет на свойства возбудителя. Но есть те, которые дают ему жизненно важные преимущества. Например, увеличивают скорость распространения или позволяют уходить от иммунитета. Закрепление таких изменений и приводит к появлению новых вариантов вируса. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько вариантов породил уханьский штамм и чем они отличаются от своего прародителя.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

коронавирусы, медицина, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса, инфографика