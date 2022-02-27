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Как эволюционировал новый коронавирус SARS-CoV-2
Как эволюционировал новый коронавирус SARS-CoV-2 - РИА Новости, 27.02.2022
Как эволюционировал новый коронавирус SARS-CoV-2
Любой вирус со временем изменяется, и SARS-CoV-2 — не исключение. Установлено, что в его геноме происходят одна-две мутации в месяц. Большинство из них... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:46
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инфографика
коронавирусы
медицина
омикрон-штамм коронавируса
дельта-штамм коронавируса
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Любой вирус со временем изменяется, и SARS-CoV-2 — не исключение. Установлено, что в его геноме происходят одна-две мутации в месяц. Большинство из них практически не влияет на свойства возбудителя. Но есть те, которые дают ему жизненно важные преимущества. Например, увеличивают скорость распространения или позволяют уходить от иммунитета. Закрепление таких изменений и приводит к появлению новых вариантов вируса. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько вариантов породил уханьский штамм и чем они отличаются от своего прародителя.
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коронавирусы, медицина, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса, инфографика
12:46 27.02.2022 (обновлено: 13:22 27.02.2022)
 

Как эволюционировал новый коронавирус SARS-CoV-2

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Любой вирус со временем изменяется, и SARS-CoV-2 — не исключение. Установлено, что в его геноме происходят одна-две мутации в месяц. Большинство из них практически не влияет на свойства возбудителя. Но есть те, которые дают ему жизненно важные преимущества. Например, увеличивают скорость распространения или позволяют уходить от иммунитета. Закрепление таких изменений и приводит к появлению новых вариантов вируса. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько вариантов породил уханьский штамм и чем они отличаются от своего прародителя.
Опубликовано: Татьяна Аверкина
 
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