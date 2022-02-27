15:59 27.02.2022 (обновлено: 16:01 27.02.2022)
Сенатор предупредил о риске возникновения на Украине нового ИГ*
Сенатор Джабаров предупредил о риске возникновения на Украине нового ИГ*
Владимир Джабаров
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о формировании "интернационального легиона" говорит о его желании встать во главе международных террористов и приведет к окончанию его политической карьеры, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Зеленский объявил о формировании нового подразделения - "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". Он будет комплектоваться из иностранцев..." - написал сенатор в своем телеграм-канале.
По словам Джабарова, "таким образом, налицо желание Зеленского встать во главе международных террористов".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Опубликовано: Екатерина Зайцева