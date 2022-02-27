https://ria.ru/20220227/senator-1775388158.html

Сенатор предупредил о риске возникновения на Украине нового ИГ*

Сенатор предупредил о риске возникновения на Украине нового ИГ* - РИА Новости, 27.02.2022

Сенатор предупредил о риске возникновения на Украине нового ИГ*

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о формировании "интернационального легиона" говорит о его желании встать во главе международных террористов и... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T15:59

2022-02-27T15:59

2022-02-27T16:01

россия

украина

донбасс

владимир путин

исламское государство

владимир джабаров

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о формировании "интернационального легиона" говорит о его желании встать во главе международных террористов и приведет к окончанию его политической карьеры, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Зеленский объявил о формировании нового подразделения - "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". Он будет комплектоваться из иностранцев..." - написал сенатор в своем телеграм-канале.По словам Джабарова, "таким образом, налицо желание Зеленского встать во главе международных террористов"."Он что, хочет создать на Украине новый ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.)? Есть ли у такого "Президента" политическое будущее? Мне кажется, что нет. В лучшем случае - побег из Украины и политическое забвение", - заключил парламентарий.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220225/nebytie-1774941741.html

https://ria.ru/20220227/peregovory-1775386144.html

россия

украина

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донбасс, владимир путин, исламское государство, владимир джабаров