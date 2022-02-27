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Сенатор предупредил о риске возникновения на Украине нового ИГ*
Сенатор предупредил о риске возникновения на Украине нового ИГ* - РИА Новости, 27.02.2022
Сенатор предупредил о риске возникновения на Украине нового ИГ*
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о формировании "интернационального легиона" говорит о его желании встать во главе международных террористов и... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:59
2022-02-27T16:01
россия
украина
донбасс
владимир путин
исламское государство
владимир джабаров
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о формировании "интернационального легиона" говорит о его желании встать во главе международных террористов и приведет к окончанию его политической карьеры, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Зеленский объявил о формировании нового подразделения - "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". Он будет комплектоваться из иностранцев..." - написал сенатор в своем телеграм-канале.По словам Джабарова, "таким образом, налицо желание Зеленского встать во главе международных террористов"."Он что, хочет создать на Украине новый ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.)? Есть ли у такого "Президента" политическое будущее? Мне кажется, что нет. В лучшем случае - побег из Украины и политическое забвение", - заключил парламентарий.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.*Организация признана террористической и запрещена в России
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россия
украина
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Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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россия, украина, донбасс, владимир путин, исламское государство, владимир джабаров
15:59 27.02.2022 (обновлено: 16:01 27.02.2022)
 
Сенатор предупредил о риске возникновения на Украине нового ИГ*

Сенатор Джабаров предупредил о риске возникновения на Украине нового ИГ*

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о формировании "интернационального легиона" говорит о его желании встать во главе международных террористов и приведет к окончанию его политической карьеры, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Зеленский объявил о формировании нового подразделения - "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". Он будет комплектоваться из иностранцев..." - написал сенатор в своем телеграм-канале.
По словам Джабарова, "таким образом, налицо желание Зеленского встать во главе международных террористов".
"Он что, хочет создать на Украине новый ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.)? Есть ли у такого "Президента" политическое будущее? Мне кажется, что нет. В лучшем случае - побег из Украины и политическое забвение", - заключил парламентарий.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 06:29
Сенатор от Крыма спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 15:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Совфеде назвали переговоры с Украиной неизбежными
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
РоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинИсламское государствоВладимир Джабаров
 
 
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