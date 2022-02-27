https://ria.ru/20220227/scorpions-1775115727.html

Группа Scorpions представила новый альбом

Группа Scorpions представила новый альбом - РИА Новости, 27.02.2022

Группа Scorpions представила новый альбом

Участники англоязычной немецкой рок-группы Scorpions представили в Сети новый альбом "Rock Believer". РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:32

2022-02-27T00:32

2022-02-27T00:32

культура

новости культуры

музыка

scorpions

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Участники англоязычной немецкой рок-группы Scorpions представили в Сети новый альбом "Rock Believer".На создание новых произведений рокеров подтолкнул поклонник из Греции, который сказал, что ценителям рока сейчас нужно услышать что-то в духе "Blackout" (1982) или "Love at First Sting" (1984). "Rock Believer" стал двадцатым в дискографии музыкантов. Альбом состоит из двух частей. В первой — 11 треков, во второй — пять. В обеих преобладает узнаваемая эстетика рока 1980-х годов, а сам сборник посвящен любви этому свободолюбивому жанру. Послушать или скачать новые песни легенд рока можно на многих цифровых площадках.

https://ria.ru/20220225/album-1775096341.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, музыка, scorpions