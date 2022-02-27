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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220227/scorpions-1775115727.html
Группа Scorpions представила новый альбом
Группа Scorpions представила новый альбом - РИА Новости, 27.02.2022
Группа Scorpions представила новый альбом
Участники англоязычной немецкой рок-группы Scorpions представили в Сети новый альбом "Rock Believer". РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T00:32
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культура
новости культуры
музыка
scorpions
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Участники англоязычной немецкой рок-группы Scorpions представили в Сети новый альбом "Rock Believer".На создание новых произведений рокеров подтолкнул поклонник из Греции, который сказал, что ценителям рока сейчас нужно услышать что-то в духе "Blackout" (1982) или "Love at First Sting" (1984). "Rock Believer" стал двадцатым в дискографии музыкантов. Альбом состоит из двух частей. В первой — 11 треков, во второй — пять. В обеих преобладает узнаваемая эстетика рока 1980-х годов, а сам сборник посвящен любви этому свободолюбивому жанру. Послушать или скачать новые песни легенд рока можно на многих цифровых площадках.
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Галина Соколова
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новости культуры, музыка, scorpions
00:32 27.02.2022
 
Группа Scorpions представила новый альбом

Участники рок-группы Scorpions выпустили в Сети новый альбом "Rock Believer"

© Flickr / Arely Flo.Бывший участник групп Scorpions и UFO и основатель группы Michael Schenker Group Михаэль Шенкер
Бывший участник групп Scorpions и UFO и основатель группы Michael Schenker Group Михаэль Шенкер - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Flickr / Arely Flo.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Участники англоязычной немецкой рок-группы Scorpions представили в Сети новый альбом "Rock Believer".
"Мы вообще не думали о записи нового альбома, — рассказал Apple Music вокалист Scorpions Клаус Майне. — У нас такой огромный каталог, что мы, вероятно, могли бы гастролировать вечно".
На создание новых произведений рокеров подтолкнул поклонник из Греции, который сказал, что ценителям рока сейчас нужно услышать что-то в духе "Blackout" (1982) или "Love at First Sting" (1984).
"Rock Believer" стал двадцатым в дискографии музыкантов. Альбом состоит из двух частей. В первой — 11 треков, во второй — пять. В обеих преобладает узнаваемая эстетика рока 1980-х годов, а сам сборник посвящен любви этому свободолюбивому жанру.
Послушать или скачать новые песни легенд рока можно на многих цифровых площадках.
Курт Смит и Роланд Орзабал из группы Tears For Fears - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 16:57Культура
Участники Tears for Fears выпустили первый за 17 лет альбом
Опубликовано: Галина Соколова
 
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