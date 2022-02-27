https://ria.ru/20220227/scorpions-1775115727.html
Группа Scorpions представила новый альбом
Группа Scorpions представила новый альбом - РИА Новости, 27.02.2022
Группа Scorpions представила новый альбом
Участники англоязычной немецкой рок-группы Scorpions представили в Сети новый альбом "Rock Believer". РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T00:32
2022-02-27T00:32
2022-02-27T00:32
культура
новости культуры
музыка
scorpions
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/81306/54/813065489_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5162332dd5fab9ababa686e20101b0f3.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Участники англоязычной немецкой рок-группы Scorpions представили в Сети новый альбом "Rock Believer".На создание новых произведений рокеров подтолкнул поклонник из Греции, который сказал, что ценителям рока сейчас нужно услышать что-то в духе "Blackout" (1982) или "Love at First Sting" (1984). "Rock Believer" стал двадцатым в дискографии музыкантов. Альбом состоит из двух частей. В первой — 11 треков, во второй — пять. В обеих преобладает узнаваемая эстетика рока 1980-х годов, а сам сборник посвящен любви этому свободолюбивому жанру. Послушать или скачать новые песни легенд рока можно на многих цифровых площадках.
https://ria.ru/20220225/album-1775096341.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/81306/54/813065489_72:0:640:426_1920x0_80_0_0_b8fd233fa85944cfa5cd574329ca74ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, scorpions
Группа Scorpions представила новый альбом
Участники рок-группы Scorpions выпустили в Сети новый альбом "Rock Believer"
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Участники англоязычной немецкой рок-группы Scorpions представили в Сети новый альбом "Rock Believer".
"Мы вообще не думали о записи нового альбома, — рассказал Apple Music вокалист Scorpions Клаус Майне. — У нас такой огромный каталог, что мы, вероятно, могли бы гастролировать вечно".
На создание новых произведений рокеров подтолкнул поклонник из Греции, который сказал, что ценителям рока сейчас нужно услышать что-то в духе "Blackout" (1982) или "Love at First Sting" (1984).
"Rock Believer" стал двадцатым в дискографии музыкантов. Альбом состоит из двух частей. В первой — 11 треков, во второй — пять. В обеих преобладает узнаваемая эстетика рока 1980-х годов, а сам сборник посвящен любви этому свободолюбивому жанру.
Послушать или скачать новые песни легенд рока можно на многих цифровых площадках.