https://ria.ru/20220227/sberbank-1775344035.html

Сбербанк сообщил, что платежные сервисы работают в штатном режиме

Сбербанк сообщил, что платежные сервисы работают в штатном режиме - РИА Новости, 27.02.2022

Сбербанк сообщил, что платежные сервисы работают в штатном режиме

Сбербанк на 27 февраля не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг, платежные сервисы банка и партнеров работают в штатном режиме, говорится в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T10:07

2022-02-27T10:07

2022-02-27T10:33

экономика

технологии

италия

сша

сбербанк россии

еврокомиссия

samsung

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сбербанк на 27 февраля не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг, платежные сервисы банка и партнеров работают в штатном режиме, говорится в сообщении банка.Западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT. Это решение приняли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия. Все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT, сообщил ранее в воскресенье официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Сбербанк находится под санкциями США."Сбербанк на 27 февраля 2022 года не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнёрские платежные сервисы. Все они работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.Отмечается, что клиенты Сбербанка могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Также банк не видит сбоев в работе SberPay, в том числе NFC, сервисов "Плати QR" и "Оплата взглядом", добавили в банке."Сбербанк активно работает с платежными сервисами, развивая собственные и совершенствуя взаимодействие с партнерами, обеспечивая их бесперебойную работу и безопасность клиентов", - заключили в кредитной организации.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, технологии, италия, сша, сбербанк россии, еврокомиссия, samsung, санкции в отношении россии, франция, россия