https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775446524.html
ЕС договорился о санкциях против ключевых политических фигур в России
ЕС договорился о санкциях против ключевых политических фигур в России - РИА Новости, 27.02.2022
ЕС договорился о санкциях против ключевых политических фигур в России
Главы МИД ЕС договорились расширить санкционные списки, туда добавят "российских олигархов" и ключевые политические и военные фигуры, заявил в воскресенье... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:26
2022-02-27T23:26
2022-02-27T23:27
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились расширить санкционные списки, туда добавят "российских олигархов" и ключевые политические и военные фигуры, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров."Мы договорились расширить (список) людей и компаний, которые будут объектом ограничительных мер… Он включает российских олигархов и бизнесменов, чье попадание в список имеет серьезный экономический эффект, а также политические фигуры, которые играют ключевую роль в путинской системе в России. Как те, кто сеет пропаганду, - пропагандисты, так и военные", - сказал он.Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз
23:26 27.02.2022 (обновлено: 23:27 27.02.2022)
ЕС договорился о санкциях против ключевых политических фигур в России
Главы МИД ЕС договорились о санкциях против ключевых политических фигур в России