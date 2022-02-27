https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775446524.html

ЕС договорился о санкциях против ключевых политических фигур в России

ЕС договорился о санкциях против ключевых политических фигур в России - РИА Новости, 27.02.2022

ЕС договорился о санкциях против ключевых политических фигур в России

Главы МИД ЕС договорились расширить санкционные списки, туда добавят "российских олигархов" и ключевые политические и военные фигуры, заявил в воскресенье... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:26

2022-02-27T23:26

2022-02-27T23:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились расширить санкционные списки, туда добавят "российских олигархов" и ключевые политические и военные фигуры, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров."Мы договорились расширить (список) людей и компаний, которые будут объектом ограничительных мер… Он включает российских олигархов и бизнесменов, чье попадание в список имеет серьезный экономический эффект, а также политические фигуры, которые играют ключевую роль в путинской системе в России. Как те, кто сеет пропаганду, - пропагандисты, так и военные", - сказал он.Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, евросоюз