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https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775441390.html
Евросоюз ввел новые санкции против России
Евросоюз ввел новые санкции против России - РИА Новости, 28.02.2022
Евросоюз ввел новые санкции против России
Главы МИД стран Евросоюза утвердили очередной пакет санкций против России из-за военной операции российских вооруженных сил на Украине, сообщил Верховный... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T22:51
2022-02-28T07:59
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза утвердили очередной пакет санкций против России из-за военной операции российских вооруженных сил на Украине, сообщил Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Так, российские самолеты больше не смогут входить в воздушное пространство ЕС."Мы договорились закрыть небо Европейского союза для российских самолетов. Ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС", — подчеркнул Боррель.Кроме того, от системы SWIFT отключат некоторые российские банки. Как отметил руководитель европейской дипломатии, официально их полный список опубликуют к началу работы европейских регуляторов утром в понедельник."Отключение финансовой системы страны, которая сильно взаимосвязана с другими странами и экономиками, не может быть сделано ножницами за одну ночь. Мы поняли несколько моментов на иранском опыте. Мы считаем, что мы должны сохранять возможность финансовой системы работать, чтобы люди могли ее использовать, отправлять деньги родственниками, платить за что-то необходимое, продолжать обмены с Россией. Однако этот уровень отключения тщательно выверен, чтобы создать максимальный ущерб финансовой системе России, сохраняя минимальный уровень взаимосвязи с другими финансовыми системами", — сказал Боррель, отвечая на вопрос, почему от SWIFT отрежут не все российские банки. Также в ЕС решили заморозить доступные активы Банка России. По словам Борреля, около половины своих резервов ЦБ держит в странах "Большой семерки", которые их заблокируют, "и это окажет сильное воздействие" на экономику.При этом он посетовал, что "Россия финансово готовилась к подобной ситуации" и последние годы размещала все больше резервов в странах, "где мы не могли бы их заблокировать".Все озвученные Боррелем решения вступят в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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россия
22:51 27.02.2022 (обновлено: 07:59 28.02.2022)
 
Евросоюз ввел новые санкции против России

Евросоюз ввел новые санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза утвердили очередной пакет санкций против России из-за военной операции российских вооруженных сил на Украине, сообщил Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Так, российские самолеты больше не смогут входить в воздушное пространство ЕС.
Символика RT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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"Мы договорились закрыть небо Европейского союза для российских самолетов. Ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС", — подчеркнул Боррель.
Кроме того, от системы SWIFT отключат некоторые российские банки. Как отметил руководитель европейской дипломатии, официально их полный список опубликуют к началу работы европейских регуляторов утром в понедельник.
"Отключение финансовой системы страны, которая сильно взаимосвязана с другими странами и экономиками, не может быть сделано ножницами за одну ночь. Мы поняли несколько моментов на иранском опыте. Мы считаем, что мы должны сохранять возможность финансовой системы работать, чтобы люди могли ее использовать, отправлять деньги родственниками, платить за что-то необходимое, продолжать обмены с Россией. Однако этот уровень отключения тщательно выверен, чтобы создать максимальный ущерб финансовой системе России, сохраняя минимальный уровень взаимосвязи с другими финансовыми системами", — сказал Боррель, отвечая на вопрос, почему от SWIFT отрежут не все российские банки.
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Также в ЕС решили заморозить доступные активы Банка России. По словам Борреля, около половины своих резервов ЦБ держит в странах "Большой семерки", которые их заблокируют, "и это окажет сильное воздействие" на экономику.
При этом он посетовал, что "Россия финансово готовилась к подобной ситуации" и последние годы размещала все больше резервов в странах, "где мы не могли бы их заблокировать".

"Мы договорились расширить (список. — Прим. ред.) людей и компаний, которые будут объектом ограничительных мер. <...> Он включает российских олигархов и бизнесменов, чье попадание в список имеет серьезный экономический эффект, а также политические фигуры, которые играют ключевую роль в путинской системе в России. Как те, кто сеет пропаганду, пропагандисты, так и военные", — добавил евродипломат.

Все озвученные Боррелем решения вступят в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.
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Операция по демилитаризации Украины

Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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